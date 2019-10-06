Китай сделает поезда как самолеты

В центральном Китае началась прокладка сверхскоростной железной дороги, на которой поезда смогут развивать скорость самолета — до 1000 км в час.

Пилотная трасса длиной 200 км должна быть открыта в 2020 году. К этому времени должен быть готов и поезд, способный проезжать за час 600 км. Фактически он будет плыть на магнитной подушке, над рельсами, сделанными из высокотемпературного сверхпроводника в вакуумной трубе. Похожую концепцию предложил Илон Маск — его проект Hyperloop сейчас развивается независимо в разных странах, в том числе в России.

Создание экспериментального участка — первые шаги китайских властей по строительству сети наземного высокоскоростного транспорта. В Поднебесной уже есть несколько маршрутов, где поезда следует со скоростью до 350 км в час. Они пользуются большой популярностью — загруженность превышает 80%, и в высокий сезон билет на них не достать.

Предыдущий рекорд скорости принадлежит Японии, где поезд в экспериментальном режиме смог развить скорость 603 км в час.