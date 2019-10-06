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Китай сделает поезда как самолеты 

Инвест-Форсайт 5 часов назад
Китай сделает поезда как самолеты
Фото: Инвест-Форсайт
В центральном Китае началась прокладка сверхскоростной железной дороги, на которой поезда смогут развивать скорость самолета — до 1000 км в час.
Пилотная трасса длиной 200 км должна быть открыта в 2020 году. К этому времени должен быть готов и поезд, способный проезжать за час 600 км. Фактически он будет плыть на магнитной подушке, над рельсами, сделанными из высокотемпературного сверхпроводника в вакуумной трубе. Похожую концепцию предложил Илон Маск — его проект Hyperloop сейчас развивается независимо в разных странах, в том числе в России.
Создание экспериментального участка — первые шаги китайских властей по строительству сети наземного высокоскоростного транспорта. В Поднебесной уже есть несколько маршрутов, где поезда следует со скоростью до 350 км в час. Они пользуются большой популярностью — загруженность превышает 80%, и в высокий сезон билет на них не достать.
Предыдущий рекорд скорости принадлежит Японии, где поезд в экспериментальном режиме смог развить скорость 603 км в час.
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Комментарии1
Наука и техника , Илон Маск , Китай
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