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Астрономы назвали время последнего пробуждения черной дыры в центре Млечного Пути 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Названы сроки пробуждения черной дыры в Млечном Пути
Фото: Pixabay.com
Сверхмассивная черная дыра под названием Sgr A* в центре Млечного Пути пробудилась около 3,5 миллионов лет назад. К такому выводу пришли австралийские ученые.
Отмечается, что черная дыра породила мощный выброс раскаленной плазмы. Ее световой след можно было увидеть с расстояния в 200 тысяч световых лет.
По словам астронома из университета Сиднея Магды Гульельмо, данное открытие сильно меняет представления человечества о природе и поведении галактики, в которой оно проживает. Ранее считалось, что Млечный Путь относится к относительно спокойным «жителям» космоса.
Обнаруженная черная дыра, по словам ученых, находится в состоянии своеобразной спячки. Из-за того, что она не вырабатывает постоянно выбросы плазмы, ее сложно заметить в телескопе.
Кроме того, астрономы выяснили, что Sgr A* также повлияла на возникновение Магелланова Потока. Это полоса межзвездных облаков нейтрального водорода, которая протянулась от области Малого Магелланова Облака и Магелланова моста к Южному полюсу Галактики. Пробуждение черной дыры привело к появлению мощнейших выбросов горячей плазмы, мгновенно проникнувших в открытое межгалактическое пространство, передает ТАСС.
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Наука и техника , Наука , ИТАР-ТАСС
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