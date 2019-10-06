Названы сроки пробуждения черной дыры в Млечном Пути

Астрономы назвали время последнего пробуждения черной дыры в центре Млечного Пути

Сверхмассивная черная дыра под названием Sgr A* в центре Млечного Пути пробудилась около 3,5 миллионов лет назад. К такому выводу пришли австралийские ученые.

Отмечается, что черная дыра породила мощный выброс раскаленной плазмы. Ее световой след можно было увидеть с расстояния в 200 тысяч световых лет.

По словам астронома из университета Сиднея Магды Гульельмо, данное открытие сильно меняет представления человечества о природе и поведении галактики, в которой оно проживает. Ранее считалось, что Млечный Путь относится к относительно спокойным «жителям» космоса.

Обнаруженная черная дыра, по словам ученых, находится в состоянии своеобразной спячки. Из-за того, что она не вырабатывает постоянно выбросы плазмы, ее сложно заметить в телескопе.

Кроме того, астрономы выяснили, что Sgr A* также повлияла на возникновение Магелланова Потока. Это полоса межзвездных облаков нейтрального водорода, которая протянулась от области Малого Магелланова Облака и Магелланова моста к Южному полюсу Галактики. Пробуждение черной дыры привело к появлению мощнейших выбросов горячей плазмы, мгновенно проникнувших в открытое межгалактическое пространство, передает ТАСС.