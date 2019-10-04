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Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос 

News.ru + ещё 2 50 минут назад
НАСА назвало дату первого «женского» выхода в космос
Фото: Roscosmos/Global Look Press
В пресс-службе NASA сообщили, что астронавты Джессика Меир и Кристина Кук должны совершить первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Эта космическая операция запланирована на 21 октября.
Выход в открытый космос астронавтов-женщин пройдёт в ходе работ по замене солнечных батарей на внешней поверхности МКС.
Меир с россиянином Олегом Скрипочкой и астронавтом из ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыли на МКС в конце сентября.
Как писал News.ru, космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук на пилотируемом корабле «Союз МС-12» пристыковались к МКС 15 марта. Там их встретили американка Энн Макклейн, россиянин Олег Кононенко, а также канадец Давид Сен-Жак. За время нахождения на МКС космонавты встретились и поработали не только с экипажами двух других кораблей. Вместе с ними некоторое время находился антропоморфный робот «Фёдор», который уже вернулся на Землю и в космос, как выяснилось, больше не полетит.
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Наука и техника , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Энн Макклейн , Олег Кононенко , Алексей Овчинин , NASA
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