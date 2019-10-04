НАСА назвало дату первого «женского» выхода в космос

Две женщины впервые в истории выйдут в открытый космос

Фото: Roscosmos/Global Look Press

В пресс-службе NASA сообщили, что астронавты Джессика Меир и Кристина Кук должны совершить первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Эта космическая операция запланирована на 21 октября. Выход в открытый космос астронавтов-женщин пройдёт в ходе работ по замене солнечных батарей на внешней поверхности МКС. Меир с россиянином Олегом Скрипочкой и астронавтом из ОАЭ Хазаа аль-Мансури прибыли на МКС в конце сентября. Как писал News.ru, космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук на пилотируемом корабле «Союз МС-12» пристыковались к МКС 15 марта. Там их встретили американка Энн Макклейн , россиянин Олег Кононенко , а также канадец Давид Сен-Жак. За время нахождения на МКС космонавты встретились и поработали не только с экипажами двух других кораблей. Вместе с ними некоторое время находился антропоморфный робот «Фёдор», который уже вернулся на Землю и в космос, как выяснилось, больше не полетит.

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