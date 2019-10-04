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Российские ВКС отслеживают эксперименты других стран в космосе 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Россия следит за экспериментами других стран в космосе
Фото: РИА Новости
Российская Система контроля космического пространства внимательно следит за экспериментами в космосе, которые проводят другие страны. Об этом заявил в пятницу журналистам начальник оперативного отделения — заместитель начальника штаба Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС полковник Алексей Лагутенко.
Ранее сообщалось об интенсивных перемещениях американских военных спутников-инспекторов GSSAP, которые следят за космическими аппаратами других государств. Минобороны РФ также заявляло о том, что проводит подобные эксперименты, связанные с отработкой спутников для осмотра других аппаратов, их обслуживания и защиты.
Помимо этого в США действует программа полетов секретного мини-шаттла X-37B. Он был разработан американской компанией Boeing. В настоящее время осуществляется пятый полет челнока, он был запущен в космос в сентябре 2017 года. До этого с 2010 года состоялись четыре космических полета мини-шаттла длительностью от 225 до 718 дней. Программа X-37B была начата НАСА в 1999 году, но в 2004 году перешла в ведомство военных. Ее подробности, в том числе стоимость, засекречены. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что теоретически такие объекты, как X-37, можно использовать в качестве носителя оружия.
Резонансный случай произошел в марте 2019 года. Тогда Индия провела испытание противоспутникового оружия, успешно поразив спутник на низкой околоземной орбите. Российские эксперты заявили, что обломки могут угрожать спутникам РФ. Глава НАСА Джим Брайденстайн отмечал, что испытания привели к появлению 400 объектов космического мусора, а риск столкновения МКС с обломками вырос более чем на 40%.
"Особое внимание специалисты Главного центра уделяют контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведения экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — сказал он по случаю отмечаемого в пятницу Дня Космических войск.
По его словам, "одна из задач Центра — "определение целевого назначения иностранных космических аппаратов, контроль их полета и их сопровождение до момента прекращения их баллистического существования".
Другая задача Центра возникает при особо важных событиях, к каковым относят разрушение космического объекта, когда появляется множество новых объектов. Эта задача заключается в определении не только факта, но и причины разрушения спутника, что актуально в условиях, когда уже 4 страны имеют противокосмические системы.
"В среднем в год происходят 3 — 4 ситуации разрушения космических объектов на орбите", — отметил он.
Офицер связал большинство из них с взрывом остатков топлива из-за нагревания объектов Солнцем.
Главный центр разведки космической обстановки выполняет информационное обеспечение решения задач парирования угроз, исходящих из космоса и в космосе, беспрепятственного развертывания и функционирования отечественных группировок космических аппаратов, а также оценки других опасностей, связанных с техногенным загрязнением космического пространства.
Глобальный контроль обстановки в околоземном космическом пространстве обеспечивают специализированные радиотехнические, лазерно-оптические и оптико-электронные наземные средства системы контроля космического пространства, находящиеся в Московской области, Алтайском крае, Дальневосточном регионе, Карачаево-Черкессии и Таджикистане.
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Наука и техника , Армия , Войска , Оружие , Технологии , Дмитрий Рогозин , Министерство обороны , Boeing , Роскосмос , NASA , США
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