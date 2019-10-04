Россиян отправят жить на Луну

В Госдуме оценили необходимость нового полёта на Луну

«Сравнивать полёты американской программы «Аполлон» с тем, что мы имеем сейчас, неправильно», — заявил он.

По его словам, сейчас совершенно иные подходы, условия и уровень развития технологий.

«В целом сейчас у нас гораздо больше возможностей», — пояснил Сураев.

Как считает депутат, сначала необходимо совершить облёт Луны, затем — высадку человека на лунную поверхность. После этого, полагает Сураев, нужно закрепиться на Луне.

«Если мы хотим лететь куда-то дальше, без этого не обойтись. Нам нужно сделать такие технологии, чтобы человек мог нормально функционировать, жить на Луне», — пояснил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные места, связанные с освоением космоса.