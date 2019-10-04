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В Госдуме оценили необходимость нового полёта на Луну 

RT на русском 1 час назад
Россиян отправят жить на Луну
Фото: РИА Новости
Герой России, депутат Государственной думы, космонавт-испытатель Максим Сураев в беседе с ФАН оценил необходимость нового полёта на Луну.
«Сравнивать полёты американской программы «Аполлон» с тем, что мы имеем сейчас, неправильно», — заявил он.
По его словам, сейчас совершенно иные подходы, условия и уровень развития технологий.
«В целом сейчас у нас гораздо больше возможностей», — пояснил Сураев.
Как считает депутат, сначала необходимо совершить облёт Луны, затем — высадку человека на лунную поверхность. После этого, полагает Сураев, нужно закрепиться на Луне.
«Если мы хотим лететь куда-то дальше, без этого не обойтись. Нам нужно сделать такие технологии, чтобы человек мог нормально функционировать, жить на Луне», — пояснил он.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что названы самые популярные места, связанные с освоением космоса.
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Наука и техника , Максим Сураев , Госдума
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