Шварценеггеру в России показали его робота-двойника 

Голливудскому актеру, бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру представили в Санкт-Петербурге его робота-двойника.
Как сообщает РИА «Новости», презентация робота-Шварценеггера состоялась на форуме Synergy Global Forum, гостем которого стал актер.
Робот изготовлен компанией-резидентом фонда «Сколково» Promobot. Изделие полностью имитирует внешность прототипа, оно может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Робот воспроизводит более 600 вариантов микромимики человека.
В ходе создания робота специалисты компании создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.
«Сегодня нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, первую b2c-версию робота мы сделали именно в виде Арнольда.
Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции — удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот "очень похож". Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит "Железный Арни", а дроид отвечал: "Кубинские"», — рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.