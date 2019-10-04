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Шварценеггеру в России показали его робота-двойника 

Рамблер 33 минуты назад
Голливудскому актеру, бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру представили в Санкт-Петербурге его робота-двойника.
Как сообщает РИА «Новости», презентация робота-Шварценеггера состоялась на форуме Synergy Global Forum, гостем которого стал актер.
Робот изготовлен компанией-резидентом фонда «Сколково» Promobot. Изделие полностью имитирует внешность прототипа, оно может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Робот воспроизводит более 600 вариантов микромимики человека.
В ходе создания робота специалисты компании создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.
«Сегодня нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, первую b2c-версию робота мы сделали именно в виде Арнольда.
Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции — удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот "очень похож". Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит "Железный Арни", а дроид отвечал: "Кубинские"», — рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Комментарии7
Наука и техника , Видео , Арнольд Шварценеггер , Алексей Южаков , Фонд Сколково , Санкт-Петербург
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