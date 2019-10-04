Шварценеггеру в России показали его робота-двойника

Как сообщает РИА «Новости», презентация робота-Шварценеггера состоялась на форуме Synergy Global Forum, гостем которого стал актер.

Робот изготовлен компанией-резидентом фонда «Сколково» Promobot. Изделие полностью имитирует внешность прототипа, оно может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Робот воспроизводит более 600 вариантов микромимики человека.

В ходе создания робота специалисты компании создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи.

«Сегодня нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, первую b2c-версию робота мы сделали именно в виде Арнольда.