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Космонавт Скворцов заявил об удобстве сна в невесомости 

RT на русском 1 час назад
Космонавт заявил об удобстве сна в невесомости
Фото: РИА Новости
Космонавт Александр Скворцов рассказал, что в условиях невесомости российским космонавтам спать более комфортно, чем на Земле.
«В невесомости очень удобно спать, не надо переворачиваться с боку на бок, всё время находишься в лёгком подвешенном состоянии», — приводит ТАСС слова Скворцова.
Он сравнил ощущение от сна с падением в колодец и отметил, что не помнит, были ли у него сны в первый полёт к Международной космической станции (МКС).
Однако во время третьего полёта они ему периодически снятся.
Его коллега по экипажу Олег Скрипочка сообщил, что из-за нагрузок редко видит сны. По его словам, когда «весь день крутишься во всех смыслах», первостепенным во время пребывания в космическом пространстве остаётся добраться до своей каюты.
Ранее главный внештатный кардиолог крымского Минздрава Валерий Садовой рассказал об опасных позах для сна. По его словам, положение «на боку» вредно для позвоночника, «сидя» — для сердца, а поза «на животе» повышает внутрибрюшное давление.
В августе стало известно, что американские учёные обнаружили генетический механизм влияния на продолжительность и качество сна.
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Комментарии
Наука и техника , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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