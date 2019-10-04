Мессия или шарлатан: почему Маск не впечатлил Рогозина

«Смотрел, не впечатляет». Рогозина не удивил Starship Илона Маска

Маск представил корабль, который должен понести человечество к другим планетам. Но «тех технологий, которыми владеет Маск, абсолютно недостаточно», считает эксперт Андрей Ионин

«Смотрел, не впечатляет», — цитирует главу «Роскосмоса» РИА Новости. По оценкам Рогозина, техническая реализуемость проекта составляет 20%, а «все остальное — белый шум». Илон Маск представил корабль Starship, который должен понести человечество к другим планетам, 30 сентября. Аппарат длиной 50 метров из нержавеющей стали вместимостью до 100 человек возвышался над толпой журналистов на частном космодроме SpaceX в Техасе, пока Маск вещал со сцены об амбициозных планах компании.

По прогнозам бизнесмена, в течение полугода Starship сможет достичь стратосферы, а уже в следующем году совершит первый орбитальный полет. Как и с многоразовыми ракетами-носителями, все в этом сомневаются. Ситуацию комментирует член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин:

«Маск, безусловно, и создатель своего имиджа, и заложник своего серийного визионера-практика. Все привыкли, что не все свои обещания он выполняет в срок, но это нормально с учетом того, какие задачи он решает. Но главное, что он их выполняет, в отличие от, предположим, «Роскосмоса», который все переносит, но в результате все равно не выполняет, чтобы реализовать эту сверхамбициознейшую задачу всего человечества. Здесь Маск выступает, по сути, пророком, не просто визионером, а пророком для всего человечества. Но тех технологий, которыми владеет Маск, их абсолютно недостаточно».

Доставка человека на Марс пока невозможна в первую очередь из-за космической радиации. Высокотехнологичные способы защиты, например с помощью магнитного поля, пока остаются даже не экспериментальными, а гипотетическими, а для создания обычной брони, по оценкам НАСА , требуется не менее 4 тонн материала на квадратный метр оболочки.

Натан Эйсмонт: Учитывая сегодняшние расценки доставки груза на орбиту, которые приводит Bloomberg — около 10 тысяч долларов на килограмм у «Роскосмоса» и около 7 тысяч у SpaceX — защита корабля размером со Starship обойдется в 40-60 млрд долларов, что больше капитализации всей компании SpaceX. С другой стороны, в приземляемые ракеты-носители тоже никто не верил, отмечает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН

«Когда он предлагал многоразовые носители, нужно сказать, что 100 процентов специалистов, и действительно специалистов, говорили, что это просто бред. Что это неэкономично и, вообще, не получится. Тем не менее Маску удалось доказать, что это возможно. Если же сравнивать с затратами вообще на что-то там, то затраты на такого рода деятельность по сравнению с затратами на военные нужды, это, в общем, совсем мало. Не хочется сказать, что ничто, но это очень мало. А ведь на самом деле такого рода проекты, может быть, делают сами военные расходы ненужными, то есть они дают человечеству возможность понять, что оно, несмотря на противоречия, трения и даже войны, все-таки едино».

Пока путь к другим планетам преграждают космические лучи, Starship планируется объединить с носителем Falcon Heavy и использовать для коммерческих запусков, в процессе зарабатывая деньги в том числе на разработку технологий для колонизации Марса. Для понимания масштабов: разработка приземляемых ракет-носителей Falcon обошлась SpaceX в 1 млрд долларов, а окупиться технология может, по оценкам BI, за несколько лет.

Ситуацию комментирует партнер фонда Genesis Tech Capital Александр Филатов

«У Маска многое получается. Я на самом деле его фанат. Он, конечно, уникальный совершенно человек, замечательный пиарщик, и, самое главное, у него подход экосистемный. Крыши, которые генерируют электричество, которые завязаны на накопители энергии, на питание электромобилей, а вся космическая программа направлена не только на то, чтобы перенести людей в космос, а на то, чтобы создать сеть орбитальных спутников, которые будут транслировать интернет, а беспилотные автомобили электрические будут пользоваться как раз этой навигационной системой. В комплексности подхода, мне кажется, его большое достоинство».