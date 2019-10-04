Названа дата старта первого российского экипажа МКС

Названа дата старта первого полностью российского экипажа МКС

Полностью российский экипаж космического корабля «Союз МС» может отправиться к МКС осенью 2020 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев

«У нас в следующем году будет один пуск, где два [российских космонавта], а потом будет три», — передает ТАСС слова Крикалева, который отметил, что «один [запуск будет] весной (апрель или март), другой — осенью».

Крикалев рассказал также, что Роскосмос не будет запускать третий пилотируемый корабль «Союз МС» в 2020 году.

«Нам в следующем году запустить корабль с пустого места не получится», — сказал он.

По словам Крикалева, решение о запуске третьего «Союза» в следующем году «было бы выходом, если бы об этом думали раньше», однако сейчас достроить корабль в необходимые для этого сроки уже не получится.