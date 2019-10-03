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Ученые выяснили, что люди выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем вулканы 

RTVI 3 часа назад
Люди приносят планете больше вреда, чем вулканы
Фото: РИА Новости
Ученые центра хотели установить общее количество углерода на нашей планете, чтобы выяснить, насколько высоки нынешние выбросы углерода в атмосферу. Они оценили общее количество углерода, который находится на поверхности и в атмосфере нашей планеты, примерно в 43,5 тысячи гигатонн. По их данным, это лишь 0,2% от общего количества углерода на Земле — 1,85 млрд гигатонн, а 99,8% углерода находится под поверхностью Земли.
Ученые выяснили, что вулканы и другие вулканически активные образования, например, трещины, выделяют в атмосферу примерно 0,3-0,4 гигатонн углерода в год. Человечество при этом выделяет углекислый газ в 40-100 раз больше.
Ученые также считают, что в прошлом происходили углеродные катастрофы, например, крупные извержения вулканов, которые приводили к выбросу углерода в атмосферу примерно в тех же количествах, что в наши дни.
Среди подобных событий ученые отметили падение метеорита, который сформировал Чиксулубский кратер 66 млн лет назад. По их оценках, тогда в атмосферу выделилось от 425 до 1,4 тысяч гигатонн углекислого газа. Но сопоставимые объемы выделяются и в наши дни в результате деятельности человека.
«Объемы углекислого газа, выделенные в результате деятельности человека за последние 10-12 лет, эквивалентны катастрофическому росту уровня CO2, который происходил в прошлом», — сказал профессор вулканологии и петрологии кембриджского Куинс-колледжа Мари Эдмондс.
Профессор Селина Суарес из Университета Арканзаса утверждает, что выделение углекислого газа — это часть естественного цикла в жизни нашей планеты, поэтому нынешние уровни углерода в атмосфере могут снизиться естественным образом. Но, по ее словам, это может занять столько времени, что для человечества это уже, вероятно, не будет иметь никакого значения.
В августе Американское метеорологическое общество подготовило доклад, в котором говорится о рекордном содержании парниковых газов в атмосфере Земли в 2018 году. Там сообщили, что в 2018 году объемы углекислого газа, метана и оксида азота побили рекорд за все 60 лет наблюдений.
Осенью 2018 года свой доклад об изменении климата опубликовала Организация объединенных наций. По прогнозам ее экспертов, у человечества осталось около 12 лет на то, чтобы предупредить последствия глобального потепления.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Экология , ООН
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