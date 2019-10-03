Российские ученые сделали уникальное открытие в Арктике

Ученые РФ открыли промысловые запасы минтая, палтуса и краба в Арктике

Участники экспедиции на научно-исследовательском судне "Профессор Леванидов" обнаружили в ходе экспедиции в ряде районов Арктики крупные запасы промысловых рыб и краба-стригуна, добычу которых можно начать в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель экспедиции главный научный сотрудник лаборатории морских рыб Дальнего Востока России Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Орлов.

"Говоря о прикладных результатах, это в первую очередь минтай, краб-стригун, черный палтус", — сказал Орлов в четверг в Мурманске на церемонии завершения экспедиции.

Экспедиция стартовала в июле из Владивостока и прошла до Мурманска. Ученые прошли через все арктические моря России , выполнив по пути комплексные рыбохозяйственные исследования для оценки состояния запасов и происходящих процессов в российской исключительной экономической зоне. Как ранее отмечали во ВНИРО, на основании собранных данных в том числе будет формироваться позиция России в области управления водными биоресурсами Арктики.

Первые существенные результаты были получены в начале экспедиции в Чукотском море. Как рассказал Орлов, здесь объектом внимания ученых стал минтай. По предварительным оценкам, численность минтая по сравнению с прошлогодними исследованиями возросла более чем в 50 раз.

"Он фактически распространился по всей акватории, это крупный минтай старших возрастов. Пока непонятно, откуда он взялся, но нахождение минтая в таком количестве говорит о реальной перспективе его промысловой эксплуатации в будущем", — сказал руководитель экспедиции.

Следующие важные данные были получены в Карском море, в акватории которого ученые обнаружили краба-стригуна.

"По оценке наших специалистов, через 2-3 года вся молодь, которую мы обнаружили, вступит в промысловый запас, и Карское море может рассматриваться как район, в котором может быть открыт широкомасштабный промысел краба-стригуна", — сообщил Орлов.

Еще одной ценной находкой стало обнаружение большой популяции черного палтуса практически по всему Морю Лаптевых.

"Предыдущие исследования в этом районе проводились только в западной части, мы нашли палтуса в пять раз больше, чем при предыдущем исследовании", — отметил ученый.

Уникальная экспедиция

Алексей Орлов назвал завершившуюся экспедицию уникальной сразу по нескольким причинам. Впервые за историю рыбохозяйственных исследований в ней приняли участие представители нескольких институтов Дальнего Востока, Мурманской области и Москвы.

"Поначалу было некоторое волнение, как люди сработаются между собой. Как показал опыт экспедиции, все нашли между собой общий язык, все работали слаженно, с энтузиазмом, а иначе мы бы не достигли тех результатов", — отметил Орлов.

Еще одно достижение экспедиции, по словам Орлова, состоит в том, что в течение одного рейса, за три месяца, научное судно продело огромнейший объем работ в Беринговом море, Чукотском, Восточно-Сибирском, Море Лаптевых и закончило работу в Карском море.

"Никогда еще не было такой масштабной комплексной экспедиции. Мы провели комплекс океанологических, гидрохимических, ихтиологических, гидробиологических исследований. Были взяты пробы, изучали фауну, получили характеристику среды", — рассказал он.

Предметом особой гордости он назвал проведение исследования на наличие микропластика и некоторые другие.

"Были собраны пробы на возраст воды. Это новые исследования, которые, возможно, преподнесут некоторые сюрпризы. Кроме того, были проведены исследования воды на содержание ДНК — это очень перспективные исследования, которые могут показать наличие в исследованном месте целого комплекса биологических организмов начиная с простейших — бактерий и вирусов — до морских млекопитающих и птиц", — сказал Орлов.

Он добавил, что ученые собрали разноплановый материал, обработка которого потребует значительное время.

"Думаю, результаты этого рейса будут еще долго преподносить интересные научные результаты", — заключил руководитель экспедиции.

По словам директора ВНИРО Кирилла Колончина, такой экспедиции еще не было.

"Мы смогли доказать, что существуют запасы биоресурсов в Арктике, и смогли доказать, что уровень наших ученых соответствуют самым высоким мировым. Такая масштабная комплексная арктическая научная экспедиция в ближайшее время должна будет дать новые результаты, которые будут использованы в нашей промышленности", — сказал он по видеоконференцсвязи, добавив, что начатые работы будут обязательно продолжены в следующих экспедициях в ближайшие годы.

Руководитель Полярного филиала ВНИРО Вячеслав Мухин , встречавший экспедицию, также отметил ее хорошую организацию.

Новые задачи судна

После экспедиции судно "Профессор Леванидов" со всеми лабораториями и научным оборудованием передано из Тихоокеанского в Полярный филиал (ПИНРО). Оно останется в Мурманске для дальнейшего выполнения комплексных научных исследований.

Как рассказали ТАСС в ПИНРО, оно станет третьим океанским научным судном во флоте филиала. Основные работы на нем будут проводиться в Баренцевом и Норвежском морях, но в целом в зоне деятельности мурманских ученых гораздо больший район — вплоть до Северной Америки.