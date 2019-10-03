Учёные объяснили, почему не бывает трехногих животных

Учёные объяснили, почему не существует животных с тремя ногами

Многие животные часто обитающие на деревьях, используют свои хвосты как дополнительную точку опоры, словно у них не две задние лапы, а сразу три. И ученые задались вопросом: почему, несмотря на достаточно заметное удобство, в природе нет живых существ, у которых было бы три конечности?

Как оказалось, все дело в ДНК — у ученых даже возникло такое ощущение, будто бы «иметь всего по два — это более древняя установка, чем появление конечностей». Так, по словам ученых, на уровне ДНК своеобразная зеркальность и вправду появилась гораздо раньше, чем различные «придатки», такие как ноги или плавники.

Учитывая, что в нашем мире по сути все живые существа имеют склонность к «двусторонности», становится даже интересно порассуждать о том, как в реальности будет жить и существовать трехногое животное. Но этим пускай занимаются авторы-фантасты, которые, к слову, зачастую вполне успешно справляются с подобными задачами.