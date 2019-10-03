С МКС на Землю вернулись космонавты 

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи, передает ТАСС.
Посадка произошла в 147 км юго-восточнее города Жезказган.
На Землю вернулись космонавт Роскосмос Алексей Овчинин, астронавт НАСА Ник Хейг и представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури.
Спасатели эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-12" вернувшийся с МКС экипаж.
На МКС продолжат работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты НАСА Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).