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С МКС на Землю вернулись космонавты 

Газета.Ru 1 час назад
С МКС на Землю вернулись космонавты
Фото: NASA
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-12" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи, передает ТАСС.
Посадка произошла в 147 км юго-восточнее города Жезказган.
На Землю вернулись космонавт Роскосмос Алексей Овчинин, астронавт НАСА Ник Хейг и представитель Объединенных Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури.
Спасатели эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-12" вернувшийся с МКС экипаж.
На МКС продолжат работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты НАСА Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано (Италия).
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Наука и техника , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , Роскосмос , Европейское космическое агентство , NASA , ИТАР-ТАСС
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