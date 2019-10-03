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На Урале начали испытывать оборудование для защиты Рунета 

Российская Газета 43 минуты назад
На Урале испытывают оборудование для защиты Рунета
Фото: РИА Новости
Система фильтрации трафика, о которой уже полгода говорят в России, со стадии планов и проектов перешла в стадию испытаний. Оборудование, задача которого — защитить инфраструктуру от злоумышленников, начали тестировать на Урале.
О ходе испытаний пока удалось узнать немного. В пресс-службах операторов отвечают, что с новыми технологиями работают инженерные службы, подробностей пока нет. В управлении Роскомнадзора по УрФО заявили, что испытания проводят сотрудники центрального аппарата, местные же специалисты к работе не привлекались.
Известно, что тестирование проводится во всех регионах УрФО, в нем участвуют операторы "большой четверки". Однако новые установки монтируются не на их деньги, а за государственный счет и размещаются в Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областях, Югре и ЯНАО.
Специальное оборудование для фильтрации трафика разработано и произведено российской компанией "Данные — центр обработки и автоматизации". Ее специалисты уверяют, что технология позволяет эффективно фильтровать трафик, четко и быстро блокировать по указанию Роскомнадзора и других инстанций неблагонадежные ресурсы. Главное же, благодаря функции Bypass даже в экстренных случаях, когда, к примеру, основное оборудование выведут из строя хакеры, пользователи смогут выйти в Интернет. Правда, фильтрация при этом осуществляться не будет и "оживут" все заблокированные ресурсы.
Ранее, еще в процессе обсуждения законопроекта, многие специалисты предупреждали, что оборудование, которое будет подключено к операторским сетям, серьезно — в 5-10 раз — замедлит их работу и мы вернемся к скоростям 15-летней давности. Между тем сервис Downdetector.ru, который контролирует сбои в работе Интернета, показывает, что сейчас помехи у операторов на Урале и в Сибири возникают не чаще, чем обычно, а скорость передачи данных практически не изменилась.
По некоторым сведениям, оборудование пока подключают ненадолго — только чтобы оценить его влияние на работу сети. Между тем многие пользователи Екатеринбурга уже пожаловались, что Интернет работает крайне медленно. В ходе подготовки материала автор тоже столкнулся с подобной проблемой, правда, после жалобы оператору связи передача данных ускорилась.
Напомним, "закон о суверенном Рунете", который вступит в силу с 1 ноября 2019-го, еще на стадии обсуждения вызвал бурю эмоций. Его противники говорили, что в результате будет создана система фильтрации, сравнимая с китайским файрволом. Сторонники же утверждали, что новые требования предусматривают централизованное управление российской частью Интернета только в критических ситуациях, в остальное время пользователи смогут выходить в сеть без всяких ограничений.

Справка "РГ"

В законе говорится о трех видах угроз: угроза целостности (когда невозможна передача информации между пользователями и (или) установка соединения), угроза устойчивости (когда частично перестает работать оборудование, а также если происходят природные или техногенные катастрофы) и угроза безопасности (попытки взлома оборудования провайдеров или оказание дестабилизирующего информационного воздействия на сети связи). В критических случаях управление сетью переходит к Роскомнадзору.
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Наука и техника , Интернет , Роскомнадзор , Ханты-Мансийский автономный округ , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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