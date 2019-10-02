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Экипаж «Союза МС-12» попросил персики и финики по возвращении на Землю 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Экипаж «Союза МС-12» попросил встретить их персиками
Фото: Reuters
Экипаж "Союза МС-12", который должен вернуться на Землю 3 октября, попросил встретить их персиками и финиками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Отмечается, что финики попросил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, персики — российский космонавт Алексей Овчинин.
Подарки находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые окажутся первыми у места посадки.
На корабле "Союз МС-12" вернутся на Землю космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.
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