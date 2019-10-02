Экипаж «Союза МС-12» попросил встретить их персиками

Экипаж «Союза МС-12» попросил персики и финики по возвращении на Землю

Экипаж "Союза МС-12", который должен вернуться на Землю 3 октября, попросил встретить их персиками и финиками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Отмечается, что финики попросил первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, персики — российский космонавт Алексей Овчинин

Подарки находятся на борту всех военных вертолетов Ми-8, которые окажутся первыми у места посадки.

На корабле "Союз МС-12" вернутся на Землю космонавт Алексей Овчинин, астронавт США Ник Хейг и астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури.