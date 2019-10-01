Эксперты ООН предрекли Земле катастрофу

Земля находится в серьезной опасности из-за постоянного нагревания океана. К такому выводу пришли эксперты Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) под эгидой ООН , пишет «Российская газета».

Основной автор доклада Жан-Пьер Гаттузо утверждает, что океан стремительно нагревается с 1970-х годов, лед в Арктике и Антарктиде исчезает, а уровень мирового океана повышается.

Так, согласно прогнозам ученых, до конца века в Андах, Центральной Европе и Северной Азии исчезнет 80 процентов льда, повысив уровень океана на 1,1 метра, что приведет к катаклизмам, которые сделают необитаемыми целые страны.

В 1980-х годах Антарктида теряла около 40 млрд тонн льда ежегодно, сегодня этот показатель равняется 252 млрд тонн.

Ученые обратили внимание на катастрофическое таяние ледника Туэйтса в Антарктиде, который ежегодно уменьшается на 800 метров. Согласно подсчетам ученых, он может полностью растаять за полтора века, спровоцировав подъем уровня воды в океане на 50 см.