В людях нашли органы древних существ

Эволюционные биологи Говардского университета в США продемонстрировали, что атавистические мышцы, которые присутствуют в конечностях многих животных, но отсутствуют у взрослых людей, возникают и исчезают в ходе развития человеческого эмбриона. Эти же мышцы исчезли у предков человека, живших сотни миллионов лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые продемонстрировали, что на 7-й неделе беременности в руках и ногах человеческого плода присутствует по 30 мышц, треть которых исчезает или сливается друг с другом через 13 недель. Некоторые из рудиментарных мышц, появляющихся лишь в ходе внутриутробного развития, не были описаны до сих пор. Кроме того, атавизмы замечены и у эмбрионов в возрасте 11,5 недель, что необычно поздно для рудиментарных структур.

Наличие временных мышц, например, dorsometacarpales, отражает ход эволюции предков человека со времени перехода синапсидных рептилий к млекопитающим 250 миллионов лет назад. Однако в редких случаях они наблюдаются и у взрослых людей. Причиной аномалий могут быть врожденные пороки, связанные с задержкой или остановкой отдельных процессов в ходе эмбрионального развития, когда не происходит программируемая гибель клеток.