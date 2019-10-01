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Российских ученых направят на исследования космоса 

Lenta.ru + ещё 2 51 минуту назад
Российских ученых направят на исследования космоса
Фото: РИА Новости
Специализацией одного из научных центров мирового уровня (НЦМУ), которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука», могут стать космические исследования. Об этом во вторник, 1 октября, заявил первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников, передает ТАСС.
«Мне кажется, что в рамках нацпроекта заслуживает место и создание одного из НЦМУ в сфере, связанной с космосом и космическим исследования», — отметил Трубников.
Он также призвал ученых задуматься о проектах на 5-7 лет вперед, чтобы перестать постоянно занимать позицию догоняющего по отношению к передовым странам.
Идею замминистра поддержал и президент Российской академии наук Александр Сергеев, заявив, что создание центра с подобной специализацией «будет справедливо».
Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Александр Сергеев , Владимир Путин , РАН , ИТАР-ТАСС
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