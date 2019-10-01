Российских ученых направят на исследования космоса

Специализацией одного из научных центров мирового уровня (НЦМУ), которые создаются в России в рамках нацпроекта «Наука», могут стать космические исследования. Об этом во вторник, 1 октября, заявил первый заместитель министра науки и высшего образования России Григорий Трубников, передает ТАСС.

«Мне кажется, что в рамках нацпроекта заслуживает место и создание одного из НЦМУ в сфере, связанной с космосом и космическим исследования», — отметил Трубников.

Он также призвал ученых задуматься о проектах на 5-7 лет вперед, чтобы перестать постоянно занимать позицию догоняющего по отношению к передовым странам.