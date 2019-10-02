NASA ведёт переговоры о новых местах на «Союзах»

NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года, сообщил первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
«Уже ведутся переговоры», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что американцы рассчитывают в 2020 году начать летать к МКС на своих кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner.
Он отметил, что в таком случае госкорпорации будет достаточно двух кораблей «Союз» для отправки экипажей на МКС.