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NASA ведёт переговоры о новых местах на «Союзах» для полётов к МКС 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
NASA ведёт переговоры о новых местах на «Союзах»
Фото: EPA
NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года, сообщил первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
«Уже ведутся переговоры», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что американцы рассчитывают в 2020 году начать летать к МКС на своих кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner.
Он отметил, что в таком случае госкорпорации будет достаточно двух кораблей «Союз» для отправки экипажей на МКС.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Максим Харламов , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , SpaceX , NASA , РИА Новости
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