Китайцы создали 500-мегапиксельную камеру для слежки

Китайцы создали 500-мегапиксельную камеру для тотальной слежки

Китайские учёные из университета Фудань ( Шанхай ) и Чанчуньского института оптики, точной механики и физики при Китайской академии наук разработали «суперкамеру» с разрешением 500 Мп. Она способна в деталях снимать и распознавать лица людей в толпе. Камеру Китай будет использовать для «национальной обороны» и «общественной безопасности».

Сообщается, что камера может делать панорамные снимки с невероятным качеством изображения. Таким, что будут чётко видны все лица в толпе. Система будет передавать данные о них в облако, благодаря чему можно будет быстро найти конкретную цель.

Камера будет использоваться на военных базах, площадках для запуска спутников, в охране границ.

Эксперты, конечно, оценили изобретение отрицательно. По их мнению, оно поможет государству нарушать право жителей на неприкосновенность частной жизни.