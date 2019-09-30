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Китайцы создали 500-мегапиксельную камеру для тотальной слежки 

Ferra.ru 1 час назад
Китайцы создали 500-мегапиксельную камеру для слежки
Фото: Ferra.ru
Китайские учёные из университета Фудань (Шанхай) и Чанчуньского института оптики, точной механики и физики при Китайской академии наук разработали «суперкамеру» с разрешением 500 Мп. Она способна в деталях снимать и распознавать лица людей в толпе. Камеру Китай будет использовать для «национальной обороны» и «общественной безопасности».
Сообщается, что камера может делать панорамные снимки с невероятным качеством изображения. Таким, что будут чётко видны все лица в толпе. Система будет передавать данные о них в облако, благодаря чему можно будет быстро найти конкретную цель.
Камера будет использоваться на военных базах, площадках для запуска спутников, в охране границ.
Эксперты, конечно, оценили изобретение отрицательно. По их мнению, оно поможет государству нарушать право жителей на неприкосновенность частной жизни.
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Наука и техника , Технологии , РАН , Китай , Шанхай
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