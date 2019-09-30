Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы описали, как формировались спутники Юпитера 

Naukatv.ru 1 час назад
Астрономы описали, как формировались спутники Юпитера
Фото: NASA/JPL/DLR
Новая модель впервые объясняет многие характеристики спутников Юпитера (массу, орбиты и состав) одновременно.
Хотя четыре самых больших спутников Юпитера были описаны более 400 лет назад, их формирование до сих пор остаётся загадкой. Любая успешная модель должна объяснять все наблюдаемые характеристики спутников, но большинство моделей способны одолеть только некоторые. Новая модель, созданная специалистами Бернского университета (Швейцария) предполагает медленное формирование спутников в течение 10 миллионов лет. При этом модель может объяснить многие характеристики одновременно. Предполагается, что Галилеевы спутники образовались из газопылевого диска, оставшегося после формирования Юпитера. Но то, как образовались планетные «семена» и как они достигли своих орбит, всё ещё обсуждается.
Новая модель применяет хорошо проверенный механизм формирования планет для описания формирования спутников. По словам исследователей, работа с новой моделью позволила увидеть сходство между системой Галилеевых спутников и системой TRAPPIST-1. Сравнение двух систем и сценариев их формирования помогло разработать сценарий формирования спутников Юпитера. Модель предлагает более медленное развитие спутников, чем все предыдущие исследования. «Семена», которые в итоге стали спутниками, сначала были сформированы в газопылевом диске Солнца. Когда Юпитер достиг 40% своей массы, «семена» были гравитационно захвачены газопылевым диском планеты. В течение следующего миллиона лет «семена» мигрировали ближе к Юпитеру, где затем медленно увеличивались в размерах.
В жилом доме по батареям пустили электричество
Naukatv.ru: последние новости
SpaceX презентовала ракету для полётов на Марс SpaceX презентовала ракету для полётов на Марс Необычные сосуды оказались древними детскими бутылочками Необычные сосуды оказались древними детскими бутылочками Датировку Туринской плащаницы признали ошибочной Датировку Туринской плащаницы признали ошибочной
Комментарии
Наука и техника , Наука , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские школьники избили и ограбили врача
Российские школьники избили и ограбили врача1
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию7
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»
Саакашвили обещал народу «разобраться с олигархом»4
Пока вы не уснули: россиян предупредили о росте цен
Пока вы не уснули: россиян предупредили о росте цен62
У космонавта на МКС увеличилась голова
У космонавта на МКС увеличилась голова9
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
01:50
«Придумывание угроз»: Россия обличила Великобританию
Армия В мире
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
02:38
Гонят из Испании? Почему Ветлицкая возвращается в Россию
Шоу-бизнес
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
00:23
Россия запретила въезд в страну чиновнику из Польши
В мире
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Криминал Происшествия
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение