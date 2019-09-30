Астрономы описали, как формировались спутники Юпитера

Новая модель впервые объясняет многие характеристики спутников Юпитера (массу, орбиты и состав) одновременно.

Хотя четыре самых больших спутников Юпитера были описаны более 400 лет назад, их формирование до сих пор остаётся загадкой. Любая успешная модель должна объяснять все наблюдаемые характеристики спутников, но большинство моделей способны одолеть только некоторые. Новая модель, созданная специалистами Бернского университета ( Швейцария ) предполагает медленное формирование спутников в течение 10 миллионов лет. При этом модель может объяснить многие характеристики одновременно. Предполагается, что Галилеевы спутники образовались из газопылевого диска, оставшегося после формирования Юпитера. Но то, как образовались планетные «семена» и как они достигли своих орбит, всё ещё обсуждается.

Новая модель применяет хорошо проверенный механизм формирования планет для описания формирования спутников. По словам исследователей, работа с новой моделью позволила увидеть сходство между системой Галилеевых спутников и системой TRAPPIST-1. Сравнение двух систем и сценариев их формирования помогло разработать сценарий формирования спутников Юпитера. Модель предлагает более медленное развитие спутников, чем все предыдущие исследования. «Семена», которые в итоге стали спутниками, сначала были сформированы в газопылевом диске Солнца. Когда Юпитер достиг 40% своей массы, «семена» были гравитационно захвачены газопылевым диском планеты. В течение следующего миллиона лет «семена» мигрировали ближе к Юпитеру, где затем медленно увеличивались в размерах.