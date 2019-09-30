Названа неожиданная опасность климатической катастрофы

Американские ученые пришли к выводу, что повышение уровня океана, вызванное глобальным потеплением, может привести к нарушениям в работе автономных канализаций. Также показано, что эти системы уязвимы к проливным дождям и засухам. Об этом сообщает CNN.

По оценкам, в одном только округе Майами-Дейд (штат Флорида) из строя могут выйти до 64 процентов септиков в течение 25 лет, которые станут нуждаться в ежегодном ремонте. По данным Агентства по охране окружающей среды США, каждое пятое американское домохозяйство использует эти системы. В штате Флорида работают 2,6 миллиона автономных канализаций, что составляет 12 процентов септических систем в стране. Большая часть их расположена в прибрежных районах, которым грозит затопление. В Майами-Дейд их насчитывается 105 тысяч.

Работа септиков зависит от уровня грунтовых вод. После прохождения через очистную систему сточные воды попадают в фильтрующие грунты, где происходит и до