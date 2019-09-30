Ученые из России впервые создали электрический «алмаз»

Учёные из России впервые создали электрический «алмаз»

Российские учёные первыми в мире разработали технологию создания качественно новых сверхтвёрдых материалов. Они нашли способ при давлении в 400 тысяч раз выше атмосферного модифицировать материал, который в итоге сохранит свои свойства и при земных условиях.

Отличием сверхтвёрдого материала от природного алмаза является его способность проводить электрический ток, сообщает газета «Известия».

По словам научного руководителя лаборатории «Моделирование и разработка новых материалов» НИТУ «МИСиС» профессора Игоря Абрикосова, такой уникальный минерал, как алмаз, раньше делала только природа.

Для своих опытов специалисты выбрали рений — дорогой и редкий металл. Крохотный кусочек рения помещали между алмазными наковальнями, подавая азот в камеру с этим устройством. Наковальни сжимали, а рений нагревали лазером до температур около 1700 градусов. В результате получилась особая структура — пернитрид рения.