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NASA отправит имена всех желающих на Марс 

ТК «Звезда» 1 час назад
NASA отправит имена всех желающих на Марс
Фото: pixabay
Микрочип с данными достигнет планеты в июле 2020 года.
NASA отправит имя любого желающего на Марс. Об этом говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследования космического пространства США.
Микрочипы с именами попадут на Красную планету в 2020 году.
Тем временем, заполнить анкету на сайте ведомства можно уже сейчас. Прием заявок заканчивается 1 октября.
К настоящему моменту около 11 миллионов человек уже высказали желание отправить свое имя на Марс. Порядка 145 тысяч из них — россияне.
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Наука и техника , Наука , NASA
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