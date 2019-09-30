NASA отправит имена всех желающих на Марс

Микрочип с данными достигнет планеты в июле 2020 года.

NASA отправит имя любого желающего на Марс. Об этом говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследования космического пространства США.

Микрочипы с именами попадут на Красную планету в 2020 году.

Тем временем, заполнить анкету на сайте ведомства можно уже сейчас. Прием заявок заканчивается 1 октября.

К настоящему моменту около 11 миллионов человек уже высказали желание отправить свое имя на Марс. Порядка 145 тысяч из них — россияне.