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Google упростила отказ от предложений на Android 

News.ru + ещё 1 32 минуты назад
Google упростила отказ от предложений на Android
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press
Компания Google добавила несколько новых опций в онлайн-магазина Google Play. Теперь пользователи могут очистить список желаемого, выйти из всех программ бета-тестирования и отказаться от предварительной регистрации на предстояющие ивенты, а также в играх и приложениях.
Выбрать необходимое пользователи могут в новом разделе «Настройки Google Play» (Google Play preferences). После выбора опции магазин запросит подтверждение. Добавленная возможность выхода из всех программ бета-тестирования заметно упростит этот процесс, поскольку ранее пользователям приходилось переходить в специальную вкладку и удалять себя из каждого приложения.
Кроме того, отказ от предварительной регистрации позволяет избавиться от растущего числа уведомлений, связанных с контентом Google Play.
Ранее Google объявила о закрытии сервиса местных новостей Bulletin. Разработчики закроют доступ к приложению в октябре, но полное удаление оставшегося контента намечено на 22 ноября, писал News.ru.
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Наука и техника , Интернет , Google
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