Подводная камера запечатлела неизвестного монстра в озере Лох-Несс

Пользователи обнаружили еще одно «доказательство» существования чудовища в озере Шотландии Лох-Несс. Видео монстра можно посмотреть на YouTube

На кадрах видно, как в озере быстро проплывает объект, который напоминает мифического монстра.

Однако недавно ученые выяснили, что в данном озере проживает существо семейства угреобразных.

По мнению исследователей, на записи запечатлен угорь. Правда, как отмечается, до этого ученые не встречали таких крупных особей.

Ранее сообщалось, что ученые разгадали загадку Лох-Несского чудовища.