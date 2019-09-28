Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подводная камера запечатлела неизвестного монстра в озере Лох-Несс 

Газета.Ru 56 минут назад
Пользователи обнаружили еще одно «доказательство» существования чудовища в озере Шотландии Лох-Несс. Видео монстра можно посмотреть на YouTube.
На кадрах видно, как в озере быстро проплывает объект, который напоминает мифического монстра.
Однако недавно ученые выяснили, что в данном озере проживает существо семейства угреобразных.
По мнению исследователей, на записи запечатлен угорь. Правда, как отмечается, до этого ученые не встречали таких крупных особей.
Ранее сообщалось, что ученые разгадали загадку Лох-Несского чудовища.
Газета.Ru: последние новости
Нейросети восстановили картину голой женщины Пикассо Нейросети восстановили картину голой женщины Пикассо Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах Apple планирует показывать свои фильмы в кинотеатрах
Наука и техника , Видео , Шотландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт один из секретов гиперзвукового «Циркона»
Раскрыт один из секретов гиперзвукового «Циркона»502
Дело на миллион: США требуют от Испании выдать россиянина
Дело на миллион: США требуют от Испании выдать россиянина3
Крушение в Атлантике: МИД Украины сообщил о спасенных
Крушение в Атлантике: МИД Украины сообщил о спасенных147
Раскрыты детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова
Раскрыты детали засекреченного разговора Трампа и Лаврова7
На Украине поглумились над смертью Марка Захарова
На Украине поглумились над смертью Марка Захарова20
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
01:38
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
Шоу-бизнес
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
00:10
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
Армия Войска
Зеленский оскорбил немцев
08:06
Зеленский оскорбил немцев
В мире Украина
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
01:03
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
Общество
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
00:43
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Армия Войска
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
01:32
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
Армия Ближний Восток
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
00:58
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
Общество Катастрофы
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
00:26
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение