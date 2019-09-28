Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bloomberg: Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей полиции 

Вести.Ru + ещё 8 3 часа назад
WhatsApp будет передавать сообщения полиции
Фото: globallookpress.com
США и Великобритания заключат соглашение, в соответствии с которым несколько популярных в мире социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать британской полиции зашифрованные сообщения пользователей, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный осведомленный источник.
Передаваемая соцсетями информация, по замыслу авторов соглашения, будет помогать правоохранителям расследовать особо тяжкие преступления, включая терроризм и педофилию. Документ, как ожидается, будет подписан уже в октябре.
Однако США, в соответствии с новым соглашением, смогут использовать полученные от британских компаний сведения только в тех делах, за которые осужденному грозит смертная казнь.
Ранее глава МВД Великобритании Прити Пател призвала соцсети предоставить силовым структурам «черный ход» для получения доступа к их мессенджерам.
Обладатели iPhone 11 делают слоуфи
Вести.Ru: последние новости
"Белый аист" успешно пристыковался к МКС "Белый аист" успешно пристыковался к МКС Тоскующий отец заказал пермским робототехникам копию умершего сына Тоскующий отец заказал пермским робототехникам копию умершего сына "Он воплощал лучшие черты немецкого народа": умер первый космонавт ГДР Зигмунд Йен "Он воплощал лучшие черты немецкого народа": умер первый космонавт ГДР Зигмунд Йен
Наука и техника , Интернет , МВД , Bloomberg , США , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали нового друга России
В США назвали нового друга России69
Подписчики из РФ атаковали страницу Шварценеггера
Подписчики из РФ атаковали страницу Шварценеггера3
Школьница погибла от взрыва смартфона
Школьница погибла от взрыва смартфона4
Камера запечатлела «монстра» в озере Лох-Несс
Камера запечатлела «монстра» в озере Лох-Несс41
На Украине поглумились над смертью Марка Захарова
На Украине поглумились над смертью Марка Захарова128
Видео
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Катастрофы
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
01:50
Бочкарёва опровергла задержание с кокаином в трусах
Шоу-бизнес
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
01:38
Могли посадить. Бывший муж раскрыл тайну Заворотнюк
Шоу-бизнес
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
00:10
Запад напугало «смертоносное оружие» РФ
Армия Войска
Зеленский оскорбил немцев
08:06
Зеленский оскорбил немцев
В мире Украина
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
01:03
«Последний из могикан»: Умер Марк Захаров
Общество
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
00:43
Раскрыт упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Армия Азия
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
01:32
Израиль объяснил провал Patriot и рекомендовал «Панцирь-С1»
Армия Ближний Восток
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
00:58
МЧС порадовало курящих на балконе россиян
Общество Катастрофы
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
00:26
Сенцов рассказал о пытках сотрудниками ФСБ
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение