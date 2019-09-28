Японской грузовик HTV-8 добрался до МКС

Японский грузовой корабль успешно прибыл на Международную космическую станцию ​​в субботу (28 сентября) с более чем 4 тоннами припасов, включая новые батареи для солнечной энергосистемы станции.

Грузовой корабль HTV-8 Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) подошел к космической станции в 14:12 по Москве , после чего он был захвачен роботизированной рукой, которой управляла астронавт НАСА Кристина Кох с борта МКС. Станция и HTV-8 (Kounotori 8 — означает «белый аист» на японском языке), в этот момент пролетали в 422 километрах над Анголой в южной части Африки.

«То что мы сделали, является свидетельством того, что мы можем достичь, когда международные команды работают вместе для достижения общей цели», — сказала Кох по радио в Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне и диспетчерам по управлению полетами в космическом центре JAXA в Цукуба, Япония.

Сегодня диспетчеры будут использовать роботизированный манипулятор станции, чтобы подключить HTV-8 к стояночному порту, обращенному к Земле, на модуле Harmony, построенному в США.

24 сентября JAXA запустил космический корабль HTV-8 на ракете H-IIB из Космического центра Танегасима в южной Японии. На корабле доставлена еда, вода, экспериментальное оборудование и другие материалы для экипажа станции.

Главным грузом HTV-8 являются шесть новых литий-ионных аккумуляторов, которые заменят стареющие никель-водородные аккумуляторы на двух силовых каналах станции. Чиновники НАСА заявили, что астронавты НАСА заменят батареи во время серии выходов в открытый космос в следующем месяце. Во время этих выходов в космос астронавты также будут ремонтировать детектор космических лучей стоимостью 2 миллиарда долларов, называемый Альфа-магнитный спектрометр-2, с использованием инструментов, привезенных на HTV-8.

Японские космические корабли HTV являются частью парка космических кораблей, предназначенного для доставки грузов на Международную космическую станцию. В конце своей миссии HTV-8 будет заполнен мусором и ненужными предметами, отведен от станции, а затем сведен с орбиты, чтобы сгореть в атмосфере Земли.