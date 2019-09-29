Илон Маск показал корабль для колонизации Марса

Маск показал корабль для колонизации Марса

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Презентация транслировалась онлайн в официальном Twitter-аккаунте компании.

Starship will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond pic.twitter.com/LloN8AQdei— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2019

Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.

По его словам, первый полет корабля состоится в ближайшие два месяца. Ракета поднимется на высоту почти в 20 километров и через некоторое время вернется на Землю.

«Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше чем за шесть месяцев», — сказал Маск.

Посадка Starship представляет собой контролируемое падение — корабль переворачивается незадолго до приземления, добавил он.

Планируется, что после всех испытаний корабль сможет проводить на орбите до двух месяцев. В SpaceX также заявили, что Starship — «самая мощная ракета в истории».

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.