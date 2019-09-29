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Маск показал корабль для колонизации Марса 

Lenta.ru + ещё 10 14 минут назад
Илон Маск показал корабль для колонизации Марса
Фото: © REUTERS, Mike Blake
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс и Луну. Презентация транслировалась онлайн в официальном Twitter-аккаунте компании.
Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса и Луны.
По его словам, первый полет корабля состоится в ближайшие два месяца. Ракета поднимется на высоту почти в 20 километров и через некоторое время вернется на Землю.
«Это звучит как безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту меньше чем за шесть месяцев», — сказал Маск.
Посадка Starship представляет собой контролируемое падение — корабль переворачивается незадолго до приземления, добавил он.
Планируется, что после всех испытаний корабль сможет проводить на орбите до двух месяцев. В SpaceX также заявили, что Starship — «самая мощная ракета в истории».
Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.
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Наука и техника , Технологии , Илон Маск , SpaceX
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