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Российский беспилотный комбайн установил рекорд по уборке урожая 

Ferra.ru + ещё 1 2 часа назад
Российский беспилотный комбайн установил рекорд
Фото: Ferra.ru
На днях в Курганской области представили «умный» беспилотный комбайн от российской компании Cognitive Technologies. В автоматическом режиме машина смогла убрать урожай пшеницы на площади более 110 га. В итоге с каждого гектара было собрано 67 центнеров — это рекордный результат.
За рулём беспилотника по-прежнему сидит комбайнёр, но он не принимает никакого участия в управлении движением техники. Специалист только контролирует технологический процесс уборки урожая, то есть выбирает угол наклона жатки, настраивает процесса обмолота, очистки зерна и др.
Сообщается, что беспилотный комбайн при движении не допускает пропусков, как это случается у людей-механизаторов. Эксперты считают, что «умная» техника позволит сократить потери зерновых при уборке на 30-40%.
Автопилот для комбайна называется «Агродроид». Он может подключаться к различной технике, в том числе к тракторам и опрыскивателям.
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Наука и техника , Курганская Область
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