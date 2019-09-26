Представлен новый китайский «убийца флагманов» OnePlus 7T

Сегодня китайская компания OnePlus презентовала очередной флагманский смартфон — OnePlus 7T. Это, по большому счёту, улучшенная версия OnePlus 7, выпущенного в мае. И значительно улучшенная.

Из внешних изменений следует отметить блок основной камеры. Он стал круглым, как у Mate 30 Pro. Кроме того, в нём теперь три датчика изображения. Один на 48 Мп, второй с широкоугольной оптикой, а третий — телефото-сенсор.

Экран у новинки стал более вытянутым по сравнению с OnePlus 7. Соотношение сторон равно 20:9. Частота обновления теперь достигает 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Также дисплей обладает пиковой яркостью в 1000 кд/м2 и поддерживает HDR10+.

Ещё одно важное обновление — платформа Snapdragon 855 Plus (в OnePlus 7 Pro — Snapdragon 855).

О стоимости смартфона информации пока нет.