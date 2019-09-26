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Представлен новый китайский «убийца флагманов» OnePlus 7T 

Ferra.ru + ещё 2 1 час назад
Представлен новый китайский «убийца флагманов»
Фото: Ferra.ru
Сегодня китайская компания OnePlus презентовала очередной флагманский смартфон — OnePlus 7T. Это, по большому счёту, улучшенная версия OnePlus 7, выпущенного в мае. И значительно улучшенная.
Из внешних изменений следует отметить блок основной камеры. Он стал круглым, как у Mate 30 Pro. Кроме того, в нём теперь три датчика изображения. Один на 48 Мп, второй с широкоугольной оптикой, а третий — телефото-сенсор.
Экран у новинки стал более вытянутым по сравнению с OnePlus 7. Соотношение сторон равно 20:9. Частота обновления теперь достигает 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro. Также дисплей обладает пиковой яркостью в 1000 кд/м2 и поддерживает HDR10+.
Ещё одно важное обновление — платформа Snapdragon 855 Plus (в OnePlus 7 Pro — Snapdragon 855).
О стоимости смартфона информации пока нет.
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Наука и техника , Гаджеты
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