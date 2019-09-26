Инки построили Мачу-Пикчу на перекрестке разломов

Мачу-Пикчу — один из наиболее известных городов инков и один из очень немногих хорошо сохранившихся. Будучи покинут жителями вскоре после завоевания Империи инков испанцами, он так и не был найден конкистадорами, что сохранило его в относительной целости. Археологи нашли город только в 1911 году.

Среди ученых нет единого мнения относительно целей постройки города. Вероятнее всего, он был резиденцией кого-то из инкских правителей и, одновременно, ритуально-культовым центром. Во всяком случае, город построенный в столь труднодоступном месте, на вершине горы высотой в 2.5 км, явно не мог иметь экономического значения. Военных функций у него, вероятно, тоже не было — он не имеет сколько-нибудь серьезных укреплений, да и штурмовать его в самом сердце государства было тогда некому.

Чтобы возвести город в столь неудобном для строительства месте, требовалось невероятное мастерство. По мнению инженера-строителя Кеннета Райта и археолога Альфредо Валенсии Сегарры, более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку участка, дренаж и работы по закладке фундамента.

Очень может быть, что теперь мы знаем, почему строители города выбрали для него именно это место, несмотря на очевидные неудобства. Американские геологи изучили строение горного массива, на одной из вершин которого находится Мачу-Пикчу. Исходными данными послужили спутниковые снимки и результаты наземных экспедиций.

Выяснилось, что эта местность изобилует трещинами и разломами, возникшими при тектонических движениях. Некоторые из них достигают в длину 175 километров. А древний город находится в месте пересечения по крайней мере двух крупных разломов, напоминающем по форме букву X — разломы идут с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго запад.

По мнению геологов, доложивших о результатах своей работы на ежегодной конференции Геологического общества Америки, выбор места облегчал строителям города добычу материала — раздробленные куски камня можно было добывать в местах разломов. Кроме того, их наличие помогало съэкономить на дренаже — дождевая вода стекала вниз по трещинам в коренной породе, не угрожая постройкам.

Авторы отмечают, что аналогичное расположение — в местах пересечения тектонических разломов — характерно и для некоторых других городов инков: Ольянтайтамбо, Писак и Куско.