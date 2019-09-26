Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инки построили Мачу-Пикчу на перекрестке разломов 

Популярная механика 2 часа назад
Инки построили Мачу-Пикчу на перекрестке разломов
Фото: Популярная механика
Мачу-Пикчу — один из наиболее известных городов инков и один из очень немногих хорошо сохранившихся. Будучи покинут жителями вскоре после завоевания Империи инков испанцами, он так и не был найден конкистадорами, что сохранило его в относительной целости. Археологи нашли город только в 1911 году.
Среди ученых нет единого мнения относительно целей постройки города. Вероятнее всего, он был резиденцией кого-то из инкских правителей и, одновременно, ритуально-культовым центром. Во всяком случае, город построенный в столь труднодоступном месте, на вершине горы высотой в 2.5 км, явно не мог иметь экономического значения. Военных функций у него, вероятно, тоже не было — он не имеет сколько-нибудь серьезных укреплений, да и штурмовать его в самом сердце государства было тогда некому.
Чтобы возвести город в столь неудобном для строительства месте, требовалось невероятное мастерство. По мнению инженера-строителя Кеннета Райта и археолога Альфредо Валенсии Сегарры, более половины усилий, затраченных на постройку, ушло на подготовку участка, дренаж и работы по закладке фундамента.
Очень может быть, что теперь мы знаем, почему строители города выбрали для него именно это место, несмотря на очевидные неудобства. Американские геологи изучили строение горного массива, на одной из вершин которого находится Мачу-Пикчу. Исходными данными послужили спутниковые снимки и результаты наземных экспедиций.
Выяснилось, что эта местность изобилует трещинами и разломами, возникшими при тектонических движениях. Некоторые из них достигают в длину 175 километров. А древний город находится в месте пересечения по крайней мере двух крупных разломов, напоминающем по форме букву X — разломы идут с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго запад.
По мнению геологов, доложивших о результатах своей работы на ежегодной конференции Геологического общества Америки, выбор места облегчал строителям города добычу материала — раздробленные куски камня можно было добывать в местах разломов. Кроме того, их наличие помогало съэкономить на дренаже — дождевая вода стекала вниз по трещинам в коренной породе, не угрожая постройкам.
Авторы отмечают, что аналогичное расположение — в местах пересечения тектонических разломов — характерно и для некоторых других городов инков: Ольянтайтамбо, Писак и Куско.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Популярная механика: последние новости
Рогозин пообещал МКС вечную жизнь Рогозин пообещал МКС вечную жизнь Археологи заявили о находке якорей судна апостола Павла Археологи заявили о находке якорей судна апостола Павла Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии9
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии540
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма820
Кадыров занемог
Кадыров занемог20
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка13
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение