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Следы неоткрытой девятой планеты Солнечной системы могут привести к черной дыре 

ТАСС 1 час назад
Следы «планеты икс» могут привести к черной дыре
Фото: NASA
Аномалии в положении орбит карликовых планет на окраинах Солнечной системы могут быть порождены не "планетой икс", пока не открытым девятым миром нашей звездной семьи, а миниатюрной черной дырой. Об этом планетологи из США и Великобритании пишут в статье, которая опубликована в одной из крупнейших мировых библиотек научных публикаций arXiv.org.
"Аномалии в орбитах транснептуновых объектов, а также необычно большое число гравитационных микролинз, открытых за последние пять лет, можно объяснить тем, что существует популяция компактных объектов, масса которых сопоставима с земной. Мы предполагаем, что это могут быть так называемые первичные черные дыры", — отмечают ученые.

Тайна девятой планеты

Почти четыре года назад два известных американских планетолога, Константин Батыгин и Майкл Браун, заявили, что нашли первые следы существования загадочной "планеты икс". Так ученые назвали гипотетическую девятую планету Солнечной системы, которая якобы находится в ста млрд км от Солнца и похожа по размерам на Нептун или Уран.
Ее поиски пока не принесли успехов — исследователи смогли лишь сузить ту зону, где она может находиться, а также найти новые намеки на ее существование. Эти неудачи заставили многих астрономов усомниться в гипотезе. Другие планетологи начали искать альтернативные варианты того, как может выглядеть "планета икс" и где она находится в действительности.
Якуб Шольц и Джеймс Анвин, планетологи из Даремского университета (Великобритания) и Калифорнийского университета в Беркли (США), предполагают, что "планета икс" может на самом деле быть не газовым гигантом, "большой сестрой" Земли или же "гостем" из другой звездной системы, а гораздо более экзотическим объектом.
В соответствии с предсказаниями общей теории относительности Эйнштейна, любое скопление материи большой массы взаимодействует со светом и заставляет его лучи искривляться подобно тому, как это делают обычные линзы. За последние годы астрономы во время наблюдений за крупными галактиками и их скоплениями, а также объектами внутри Млечного Пути нашли тысячи подобных структур, гравитационных линз.
Относительно недавно, как отмечают Анвин и Шольц, проект OGLE нашел сотни подобных линз в пустоте между звездами в центральных регионах Галактики. Они сформировались благодаря объекта мнебольшой массы, которые сопоставимы с Землей или небольшими газовыми гигантами. Это открытие заставило ученых спорить о том, что именно порождает их — тысячи "планет-изгоев", которые выброшены из звездных систем, или какие-то другие объекты.
В частности, аналогичные размеры и масса характерны для так называемых первичных черных дыр — миниатюрных "сестер" обычных черных дыр. Как предполагают ученые, они возникли в первые мгновения жизни Вселенной из-за того, что в распределении материи по ее пространству возникли неоднородности. Самые крупные из них могли дожить и до наших дней.

Невидимая рука гравитации

Подобные соображения, а также сопоставимая масса "планеты икс" и первичных черных дыр, натолкнули ученых на мысль, что такой объект может существовать и в Солнечной системе. Они проверили эту идею, просчитав вероятность того, что подобный компактный объект попадет в окрестности Солнца и проанализировав то, как его следы можно будет обнаружить.
Их расчеты показали, что если первичные черные дыры действительно существуют и порождают часть линз, которые зафиксировали специалисты OGLE, то они могут попасть в Солнечную систему с такой же вероятностью, как и "планеты-изгои". По словам Шольца и Анвина, они будут аналогичным образом влиять на движение карликовых планет и комет, как и газовые гиганты аналогичной массы.
С другой стороны, их нельзя будет увидеть ни при помощи оптических, ни инфракрасных телескопов, которые астрономы используют сегодня в поисках "планеты икс". Это, как считают планетологи, может объяснять то, почему ни Батыгин и Браун, ни их конкуренты так и не нашли "планеты икс".
Можно ли как-то заметить этот объект? Первичные черные дыры, в соответствии с законами квантовой физики и выкладками Стивена Хокинга, должны постепенно "испаряться" и излучать энергию в виде пучков высокоэнергетических частиц, гамма-квантов и рентгеновского излучения.
Соответственно, ее можно будет обнаружить, пытаясь найти зоны с избытком подобных форм электромагнитных волн внутри самой Солнечной системы. Это одновременно раскроет загадку существования "планеты икс" и поможет астрономам решить одну из главных проблем современной космологии, заключают авторы статьи.
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Комментарии
Наука и техника , Константин Батыгин , Майкл Браун , Стивен Хокинг , США , Великобритания
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