NASA показало «искривленный мир черной дыры»

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало «искривленный мир черной дыры», пишет «Российская газета».

Визуализация имитирует появление черной дыры, где падающее вещество собралось в горячую и холодную структуру — аккреционный диск.

Гравитация черной дыры искажает свет, испускаемый различными областями аккреционного диска. Внешний вид черной дыры деформируется: яркие узлы постоянно формируются и рассеиваются, растягиваются и разрезаются.

Если смотреть на диск сбоку, то его левая сторона выглядит ярче, чем правая. Однако если наблюдать за диском с лицевой стороны, то эта асимметрия визуально исчезает.

Гравитационное искривление света усиливается с приближением к черной дыре. Постепенно оно визуально превращает нижнюю часть диска в фотонное кольцо — яркое кольцо света, которое очерчивает черную дыру.