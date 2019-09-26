Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало «искривленный мир черной дыры», пишет «Российская газета».
Визуализация имитирует появление черной дыры, где падающее вещество собралось в горячую и холодную структуру — аккреционный диск.
Гравитация черной дыры искажает свет, испускаемый различными областями аккреционного диска. Внешний вид черной дыры деформируется: яркие узлы постоянно формируются и рассеиваются, растягиваются и разрезаются.
Если смотреть на диск сбоку, то его левая сторона выглядит ярче, чем правая. Однако если наблюдать за диском с лицевой стороны, то эта асимметрия визуально исчезает.
Гравитационное искривление света усиливается с приближением к черной дыре. Постепенно оно визуально превращает нижнюю часть диска в фотонное кольцо — яркое кольцо света, которое очерчивает черную дыру.
По словам авторов визуализации, такие проекты помогают понять, что имел в виду Альберт Эйнштейн, когда говорил, что гравитация искажает ткань пространства и времени.