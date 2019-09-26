Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA показало «искривленный мир черной дыры» 

Рамблер 40 минут назад
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США показало «искривленный мир черной дыры», пишет «Российская газета».
Визуализация имитирует появление черной дыры, где падающее вещество собралось в горячую и холодную структуру — аккреционный диск.
Гравитация черной дыры искажает свет, испускаемый различными областями аккреционного диска. Внешний вид черной дыры деформируется: яркие узлы постоянно формируются и рассеиваются, растягиваются и разрезаются.
Если смотреть на диск сбоку, то его левая сторона выглядит ярче, чем правая. Однако если наблюдать за диском с лицевой стороны, то эта асимметрия визуально исчезает.
Гравитационное искривление света усиливается с приближением к черной дыре. Постепенно оно визуально превращает нижнюю часть диска в фотонное кольцо — яркое кольцо света, которое очерчивает черную дыру.
По словам авторов визуализации, такие проекты помогают понять, что имел в виду Альберт Эйнштейн, когда говорил, что гравитация искажает ткань пространства и времени.
Комментарии68
Наука и техника , Видео , Технологии , Альберт Эйнштейн , NASA , "Российская газета" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии481
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма753
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка13
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Бывший глава ДНР нашел работу в России
Бывший глава ДНР нашел работу в России16
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение