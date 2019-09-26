Робот Atlas научился акробатическим трюкам 

Американская компания Boston Dynamics научила своего человекоподобного робота Atlas гимнастическим трюкам. Atlas — антропоморфный робот, предназначенный для передвижения по пересечённой местности. Ходит на двух ногах, может использовать свободные руки для переноса груза или при карабкании на вертикальные препятствия.
9 июня 2017 года было объявлено, что владеющий поисковиком Google холдинг Alphabet продал разрабатывающие роботов компании Boston Dynamics и Schaft. Покупателем стала японская SoftBank — один из крупнейших мировых инвесторов в IT-бизнес, ранее отметившаяся многомиллиардным поглощением разработчика процессоров ARM.