Рогозин предрек вечное существование МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Международная космическая станция будет вечно существовать в космосе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он предположил, что будут меняться астронавты, но МКС будет существовать вечно. По его мнению, такая станция исторически необходима.

"Я думаю, что Международная космическая станция будет существовать вечно", — добавил Рогозин.

Он допустил возможность, что МКС будет реконфигурирована, но это необходимо для того, чтобы двигаться дальше.

Стоит отметить, что МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время.

Ранее сообщалось, что Рогозин заговорил с роботом.