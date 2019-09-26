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Рогозин допустил возможное присвоение космодрому Восточный имени Путина 

Lenta.ru + ещё 4 43 минуты назад
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предположил, что космодрому Восточный в Амурской области в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
«Думаю, придет время и для этого», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
7 сентября Путин предложил назвать строящийся совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 25 сентября стало известно, что казахстанская сторона прорабатывает вопрос переименования «Байтерека» в «Назарбаевский старт».
6 сентября Путин раскритиковал процесс строительства космодрома Восточный. «Там, к сожалению, у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — сказал российский лидер.
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Наука и техника , Видео , Дмитрий Рогозин , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , Роскосмос , Амурская Область
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