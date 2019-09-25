«Союз» причалил к МКС

Космический корабль «Союз МС-15» успешно провёл сближение с Международной космической станцией (МКС) и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда». Всё прошло в автоматическом режиме.

Примерно в 00:45 26 сентября планируется открытие люка и переход экипажа на станцию, сообщает РИА Новости.

Впервые с 2015 года на МКС одновременно окажутся девять человек вместо привычных шести. В настоящий момент перехода на МКС ожидает прилетевший с Земли первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.