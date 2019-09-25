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«Союз» причалил к МКС 

News.ru 1 час назад
«Союз» причалил к МКС
Фото: NASA/Global Look Press
Космический корабль «Союз МС-15» успешно провёл сближение с Международной космической станцией (МКС) и причаливание к стыковочному узлу служебного модуля «Звезда». Всё прошло в автоматическом режиме.
Примерно в 00:45 26 сентября планируется открытие люка и переход экипажа на станцию, сообщает РИА Новости.
Впервые с 2015 года на МКС одновременно окажутся девять человек вместо привычных шести. В настоящий момент перехода на МКС ожидает прилетевший с Земли первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
Ранее News.ru сообщал, что корабль «Союз МС-15» вышел на орбиту и взял курс на МКС. В экипаж, кроме россиянина Олега Скрипочки и американки Джессики Меир, входит космонавт ОАЭ. Он проведёт на станции восемь дней, после чего вернётся на Землю.
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Наука и техника , Технологии , Олег Скрипочка , РИА Новости
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