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В «Роскосмосе» назвали дату запуска «Протона» 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
В «Роскосмосе» назвали дату запуска «Протона»
Фото: Роскомос, vk
Ракета-носитель должна доставить на околоземную орбиту европейский спутник связи и американских космический аппарат.
Отложенный пуск ракеты «Протон-М» состоится в первой половине октября. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Ранее пуск планировался на 30 сентября, но в ходе подготовки к нему, были обнаружены технические неисправности, которые потребовали дополнительной доработки и проведения испытаний системы управления разгонным блоком, сообщает РИА Новости.
Ракета «Протон-М» должна вывести на околоземную орбиту европейский спутник связи Eutelsat 5 West B и американский технологический спутник MEV-1.
В настоящий момент неисправность устранена, уточнил Рогозин, добавив, что проблема была связана с взаимодействием российской системы управления разгонным блоком с электроникой американских космический аппаратов.
В качестве новой даты запуска ранее называлось 18 октября, но теперь, после завершения всех ремонтных работ, пуск с Байконура можно будет осуществить раньше.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Eutelsat , Роскосмос , РИА Новости
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