В «Роскосмосе» назвали дату запуска «Протона»

Ракета-носитель должна доставить на околоземную орбиту европейский спутник связи и американских космический аппарат.

Отложенный пуск ракеты «Протон-М» состоится в первой половине октября. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин . Ранее пуск планировался на 30 сентября, но в ходе подготовки к нему, были обнаружены технические неисправности, которые потребовали дополнительной доработки и проведения испытаний системы управления разгонным блоком, сообщает РИА Новости.

Ракета «Протон-М» должна вывести на околоземную орбиту европейский спутник связи Eutelsat 5 West B и американский технологический спутник MEV-1.

В настоящий момент неисправность устранена, уточнил Рогозин, добавив, что проблема была связана с взаимодействием российской системы управления разгонным блоком с электроникой американских космический аппаратов.

В качестве новой даты запуска ранее называлось 18 октября, но теперь, после завершения всех ремонтных работ, пуск с Байконура можно будет осуществить раньше.