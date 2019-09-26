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Раскрыта загадка древней египетской мумии 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Раскрыта загадка древней египетской мумии
Фото: Porcier et al.
Ученые Университета Монпелье III изучили мумию крокодила возрастом примерно две тысячи лет. Они выяснили, что животное было намеренно убито ударом по голове для последующего бальзамирования. Об этом сообщает издание Smithsonian.
Исследователи провели синхротронное сканирование останков животного. Оказалось, что наиболее вероятной причиной смерти является пролом черепа и проникающая травма головного мозга. Оружием послужила, вероятно, большая деревянная булава, удар которой был нанесен по правой стороне головы, когда крокодил лежал. Процесс мумификации начался сразу после смерти рептилии.
Травма была замаксирована маслом и смолами. По словам ученых, в момент бальзамирования в пищеварительной системе крокодила все еще находились остатки пищи: яйца рептилий, насекомые, рыба и грызуны.
Пока невозможно сказать, было ли убийство крокодила отдельным случаем или распространенной практикой из-за высокого спроса на мумии священных животных. Крокодилы обычно ассоциировались с Себеком, богом плодородия, который изображался как существо с головой рептилии и телом человека.
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