Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К «Протону» неправильно подключили спутник США 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
К «Протону» неправильно подключили спутник США
Фото: ТАСС
Источник в ракетно-космической отрасли назвал причину переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником MEV-1.
Источник ТАСС сообщил, что помехи в системе управления разгонным блоком «Бриз-М» были вызваны неправильным подключением американского спутника. При этом сама система «Бриза» функционирует штатно.
Ожидается, что для решения возникших проблем потребуется «несколько дней».
Другой источник сообщил, что в системе разгонного блока возникли «электромагнитные помехи».
Официально эта информация не подтверждалась.
Напомним, пуск «Протона» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 планировался на 30 сентября, но был отложен.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Утвержден экипаж новой экспедиции на МКС Утвержден экипаж новой экспедиции на МКС Рассекречены детали советской атомной «головоломки» Рассекречены детали советской атомной «головоломки» НАСА не заметило опасный астероид НАСА не заметило опасный астероид
Наука и техника , Наука , Eutelsat , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто послание Путина странам НАТО
Раскрыто послание Путина странам НАТО9
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября10
Объявлено о начале импичмента Трампа
Объявлено о начале импичмента Трампа18
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину
«Гумовий нацюцюрник»: как Трамп использует Украину6
«»Просить — это точно не про Украину"
«»Просить — это точно не про Украину"5
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение