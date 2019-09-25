К «Протону» неправильно подключили спутник США

Источник в ракетно-космической отрасли назвал причину переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» с американским спутником MEV-1.

Источник ТАСС сообщил, что помехи в системе управления разгонным блоком «Бриз-М» были вызваны неправильным подключением американского спутника. При этом сама система «Бриза» функционирует штатно.

Ожидается, что для решения возникших проблем потребуется «несколько дней».

Другой источник сообщил, что в системе разгонного блока возникли «электромагнитные помехи».

Официально эта информация не подтверждалась.