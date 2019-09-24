«Вошел под Европу»: как погиб древний континент

Ученые реконструировали процесс существования и гибели древнего континента Большая Адрия, остатки которого покоятся сейчас под Европой. Около 100-120 млн лет назад Большая Адрия разбилась на осколки при столкновении с Европой и практически полностью ушла под нее. На поверхность были вынесены лишь отдельные фрагменты горных пород, которые теперь изучают геологи.

Геологи воссоздали исчезнувший около 250 млн лет назад кусок суши, покоящийся сегодня под южной Европой и известный в науке как древний континент Большая Адрия. Образование, движение и гибель этого осколка древнего суперконтинента Гондваны, когда-то включавшей в себя Африку, Южную Америку, Антарктиду, Австралию Новую Зеландию и другие территории, изучила и описала группа исследователей. Результат их трудов опубликован в журнале Gondwana Research.

Большая Адрия представляла собой фрагмент, отколовшийся от Африканской плиты. По размерам она была примерно сопоставима с современной Гренландией, была затоплена водой и выглядела, скорее всего, как крупный архипелаг. Подобные образования геологи называют микроконтинентами.

Чтобы получить основу для выводов, ученые в течение 10 лет собирали геологические и геофизические данные в Европе, Северной Африке и Западной Азии, используя их для воссоздания таинственного континента с помощью программного обеспечения GPlates.

Единственными видимыми остатками Большой Адрии являются известняки и другие горные породы, найденные в горах южной Европы.

Исследователи полагают, что эти породы изначально были морскими отложениями, но поднялись на поверхность в результате столкновения тектонических плит. Считается, что оставшиеся от Большой Адрии горные породы рассеяны сегодня вдоль обширной полосы, захватывая территории более 30 стран от Испании до Ирана.

Об эволюции Большой Адрии рассказала остаточная намагниченность горных пород. Этот отпечаток древнего геомагнитного поля сохраняется в излившихся на поверхность лавах, а также в железосодержащих минералах в составе осадочных пород, например, в конкрециях, сформировавшихся благодаря жизнедеятельности некоторых бактерий.

Выяснилось, что каждый год Большая Адрия смещалась на несколько сантиметров в северном направлении, при этом поворачиваясь относительно Африки против часовой стрелки. Этот дрейф длился более 100 млн лет, а затем наступила коллизия — процесс столкновения плит. В ходе него смялась кора и сформировались горные цепи. Ряд факторов в такой ситуации может приводить к «неравноправию плит», и один из континентов тогда погружается под другой.

При контакте с Европой Большая Адрия медленно разрушалась. Несущая ее плита разделилась на несколько фрагментов, которые 100-120 млн лет назад почти полностью вошли в земную мантию.

«После столкновения с Европой в промежутке между 100 и 120 млн лет назад Большая Адрия раскололась на куски и вошла под нее. Только часть пород осталась на поверхности Земли, чтобы геологи теперь могли их обнаружить, — отметил геолог из Утрехтского университета Доув ван Хинсберген. — Если континент исчезает, это оставляет следы. Средиземноморский регион — это один сплошной беспорядок».

Исследование ван Хинсбергена и его коллег — не единственное доказательство существования Большой Адрии. Данные сейсмической томографии позволяют ученым предположить, что большая часть остатков Адрии располагается сейчас на глубине около 1,5 тыс. км под Европой. Однако исчезло не все, и именно благодаря уцелевшим осколкам исследователи знают о древнем континенте.

Ранее ученые выяснили, что к массовому вымиранию живых организмов на Земле 252 млн лет назад привели многочисленные извержения вулканов. К такому открытию им удалось прийти, изучив следы ртути в донных отложениях по всему миру. Как следует из совместного исследования палеонтологов, опубликованного в журнале Nature Communications, доказательством данной концепции служат следы ртути, обнаруженные в древних отложениях и оказавшиеся в атмосфере в результате сгорания запасов угля. После этого ртуть вместе с дождевой водой попала в Мировой океан, а затем — в морские отложения по всему миру, с которыми работали авторы статьи.

«Вулканическая активность, включая газы и горение органики, высвободила много ртути на поверхность Земли», — отметил доцент Китайского университета геонаук Цзюнь Шэнь.

В мае 2019 года ученые объявили об обнаружении новых видов горных пород на пляжах поблизости от Хиросимы. По словам малазийского геолога Марио Ваннье, эта находка чрезвычайно интересна. Найденные горные породы оказались похожи по своей структуре на последствия падения астероида, который мог убить динозавров.

«Эти частицы были чем-то очень особенным, мимо них просто нельзя было пройти», — отметил Ваннье.

Ученый убедился, что странные частицы присутствуют фактически на всех пляжах Хиросимы.