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Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС 

ТАСС + ещё 57 38 минут назад
Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС
Фото: ТАСС
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта НАСА Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.
Стыковка "Союза МС-15" проходила в автоматическом режиме и успешно состоялась в среду в 22:45 мск. Корабль причалил к МКС после шестичасового полета. На борту МКС новый экипаж встретили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты НАСА Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Пармитано (Италия).
Планируемая продолжительность полета новой экспедиции составит 187 суток. Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября с Овчининым и Хейгом.
За время длительного пребывания на МКС члены нового экипажа выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других. Всего на время экспедиции запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, включая три новых исследования.
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Комментарии1
Наука и техника , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Лука Пармитано , Алексей Овчинин , Роскосмос , Европейское космическое агентство , NASA , ОАЭ
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