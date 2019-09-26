Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки , астронавта НАСА Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Планируемая продолжительность полета новой экспедиции составит 187 суток. Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября с Овчининым и Хейгом.

За время длительного пребывания на МКС члены нового экипажа выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других. Всего на время экспедиции запланировано более 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, включая три новых исследования.