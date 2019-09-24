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SpaceX испытает систему аварийного спасения корабля Crew Dragon 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
SpaceX испытает систему аварийного спасения Crew Dragon
Фото: CC0 / Official SpaceX Photos / Crew Dragon Artist Depiction
Компания SpaceX Илона Маска планирует испытать систему аварийного спасения космического корабля Crew Dragon в реальном полете на ракете-носителе Falcon-9 в период с ноября 2019 года по май 2020 года, следует из заявки, направленной компанией в Федеральную комиссию США по связи (FCC).
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX и Starliner — компанией Boeing. В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС.
В заявке на разрешение использовать определенные частоты приемо-передающего оборудования в ходе испытания системы аварийного спасения корабля Crew Dragon указан период ее действия с 23 ноября 2019 года по 23 мая 2020 года. Заявка опубликована на сайте FCC.
В ней сообщается, что испытание будет проведено в ходе суборбитального (по баллистической траектории) полета ракеты Falcon-9, которая стартует со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что первый старт корабля Crew Dragon с экипажем планируется на 30 декабря с возможным переносом на более поздний срок. В экипаж входят астронавты НАСА Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
Запуск Crew Dragon с экипажем был отложен с сентября на более поздний срок из-за взрыва, произошедшего при наземном испытании системы аварийного спасения корабля на мысе Канаверал в апреле. Компания SpaceX в июле сообщила, что взрыв был вызван отказом обратного клапана внутри гелиевой системы наддува двигательной установки корабля. Перед пилотируемым полетом компании необходимо повторить наземные испытания системы аварийного спасения, а также провести ее испытания в ходе полета на ракете Falcon-9.
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Комментарии
Наука и техника , Boeing , SpaceX , NASA , РИА Новости , США
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