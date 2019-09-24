Найдено неизвестное подземное вещество

Ученые Альбертского университета в Канаде обнаружили неизвестный ранее минерал внутри алмаза, извлеченного из кимберлитовой трубки Коффифонтейн в ЮАР . Об этом сообщает издание Live Science.

Минерал темно-зеленого цвета, который образовался на глубине 170 километров, был назван гольдшмидтитом (англ. goldschmidtite) в честь геохимика Виктора Морица Гольдшмидта. Отмечается, что для кристалла, образовавшегося в мантии Земли, его состав необычен. Он содержит высокую концентрацию ниобия, калия, редкоземельных металлов лантана и церия, хотя для мантии характерно большое содержание железа и магния.

По словам ученых, открытие минерала поможет лучше узнать об образовании алмазов и других процессов. Известно, что экстремальная среда в недрах Земли, в том числе высокое давление и температура, превращает небольшие скопления углерода в алмазы, которые захватывают другие минералы. Позднее они выходят на поверхность в результате вулканических извержений. Толщина мантии составляет около трех тысяч километров, что затрудняет изучение магматических процессов, однако по включениям внутри алмазов можно составить представление о химических реакциях под земной корой.

Сейчас новый минерал находится в Королевском музее Онтарио в Торонто.