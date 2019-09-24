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Найдено неизвестное подземное вещество 

Lenta.ru 43 минуты назад
Найдено неизвестное подземное вещество
Фото: Nicole Meyer / University of Alberta
Ученые Альбертского университета в Канаде обнаружили неизвестный ранее минерал внутри алмаза, извлеченного из кимберлитовой трубки Коффифонтейн в ЮАР. Об этом сообщает издание Live Science.
Минерал темно-зеленого цвета, который образовался на глубине 170 километров, был назван гольдшмидтитом (англ. goldschmidtite) в честь геохимика Виктора Морица Гольдшмидта. Отмечается, что для кристалла, образовавшегося в мантии Земли, его состав необычен. Он содержит высокую концентрацию ниобия, калия, редкоземельных металлов лантана и церия, хотя для мантии характерно большое содержание железа и магния.
По словам ученых, открытие минерала поможет лучше узнать об образовании алмазов и других процессов. Известно, что экстремальная среда в недрах Земли, в том числе высокое давление и температура, превращает небольшие скопления углерода в алмазы, которые захватывают другие минералы. Позднее они выходят на поверхность в результате вулканических извержений. Толщина мантии составляет около трех тысяч километров, что затрудняет изучение магматических процессов, однако по включениям внутри алмазов можно составить представление о химических реакциях под земной корой.
Сейчас новый минерал находится в Королевском музее Онтарио в Торонто.
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Наука и техника , Канада , ЮАР
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