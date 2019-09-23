Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые разработали гель, восстанавливающий эмаль зубов 

Машины и Механизмы 24 минуты назад
Разработан восстанавливающий эмаль зубов гель
Фото: depositphotos.com
Регенерация зубной эмали, самой твердой биологической ткани, до сих пор оставалась проблематичной. Но теперь ученые решили и эту проблему. Они разработали жидкую смесь, имитирующую естественный процесс минерализации защитного слоя зубов.
Зубная эмаль — это защитная оболочка коронковой части зуба. Она формируется благодаря амелобластам. Эти клетки выделяют белки, которые в итоге застывают и формируют твердое покрытие. И проблема состоит в том, что этот процесс не происходит постоянно, то есть после окончательного формирования зуба эмаль не будет появляться снова и снова. А поскольку пломбы изготавливаются из инородных материалов, таких как металл, фарфор и смола, они не срастаются с поверхностью зуба и часто становятся рыхлыми.
Для преодоления этой проблемы, ученые создали гель, содержащий кальций и фосфат — строительные блоки настоящей эмали. Чтобы проверить разработанную смесь, они нанесли ее на удаленные зубы человека, поврежденные кислотой. А затем оставили зубы на 48 часов в контейнерах, имитирующих полость рта.
В течение этого времени гель стимулировал рост новой эмали, которая имела такое же высокоупорядоченное расположение кристаллов кальция и фосфата, что и естественная эмаль. Вероятно, это связано с тем, что при нормальном развитии зубов формирующаяся эмаль покрыта неупорядоченным слоем частиц кальция и фосфата — как в геле — что способствует его росту. Новое эмалевое покрытие имело толщину всего три микрометра, что примерно в 400 раз тоньше, чем естественная эмаль. Но гель можно наносить многократно, поэтому слой может стать толще.
Сейчас ученые тестирует гель на мышах и планируют в дальнейшем протестировать его на людях. Цель — убедиться, что химические вещества в геле безопасны и что новая эмаль может образовываться в реальной среде рта, даже когда люди едят и пьют.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Польза пробиотиков под вопросом Польза пробиотиков под вопросом ÐšÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿ÑÐ¸Ñ…Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ‚ Ð·Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ ÐšÐ°Ðº Ð¾Ñ‚Ð»Ð¸Ñ‡Ð¸Ñ‚ÑŒ Ð¿ÑÐ¸Ñ…Ð¸Ñ‡ÐµÑÐºÐ¸ Ð±Ð¾Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… Ð¾Ñ‚ Ð·Ð´Ð¾Ñ€Ð¾Ð²Ñ‹Ñ По копеечке, да еще и не каждому По копеечке, да еще и не каждому
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире
«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире10
«Убьют — примем»: жертва записала полицейских перед смертью
«Убьют — примем»: жертва записала полицейских перед смертью4
В деле об убийстве ресторатора из Петербурга новый поворот
В деле об убийстве ресторатора из Петербурга новый поворот1
Крым не нужен: Зеленский «упразднил» крымских татар
Крым не нужен: Зеленский «упразднил» крымских татар54
Солдата США арестовали за желание воевать на Украине
Солдата США арестовали за желание воевать на Украине15
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение