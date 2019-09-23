Разработан восстанавливающий эмаль зубов гель

Ученые разработали гель, восстанавливающий эмаль зубов

Регенерация зубной эмали, самой твердой биологической ткани, до сих пор оставалась проблематичной. Но теперь ученые решили и эту проблему. Они разработали жидкую смесь, имитирующую естественный процесс минерализации защитного слоя зубов.

Зубная эмаль — это защитная оболочка коронковой части зуба. Она формируется благодаря амелобластам. Эти клетки выделяют белки, которые в итоге застывают и формируют твердое покрытие. И проблема состоит в том, что этот процесс не происходит постоянно, то есть после окончательного формирования зуба эмаль не будет появляться снова и снова. А поскольку пломбы изготавливаются из инородных материалов, таких как металл, фарфор и смола, они не срастаются с поверхностью зуба и часто становятся рыхлыми.

Для преодоления этой проблемы, ученые создали гель, содержащий кальций и фосфат — строительные блоки настоящей эмали. Чтобы проверить разработанную смесь, они нанесли ее на удаленные зубы человека, поврежденные кислотой. А затем оставили зубы на 48 часов в контейнерах, имитирующих полость рта.

В течение этого времени гель стимулировал рост новой эмали, которая имела такое же высокоупорядоченное расположение кристаллов кальция и фосфата, что и естественная эмаль. Вероятно, это связано с тем, что при нормальном развитии зубов формирующаяся эмаль покрыта неупорядоченным слоем частиц кальция и фосфата — как в геле — что способствует его росту. Новое эмалевое покрытие имело толщину всего три микрометра, что примерно в 400 раз тоньше, чем естественная эмаль. Но гель можно наносить многократно, поэтому слой может стать толще.

Сейчас ученые тестирует гель на мышах и планируют в дальнейшем протестировать его на людях. Цель — убедиться, что химические вещества в геле безопасны и что новая эмаль может образовываться в реальной среде рта, даже когда люди едят и пьют.