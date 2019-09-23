Вышел айфон с частицей корабля Гагарина

России выпустили iPhone 11 Pro с частицей Луны и космического корабля «Восток». Об этом сообщается на сайте производителя — Caviar

Среди прочего эта компания занимается отделкой корпусов смартфонов американской корпорации Apple . Последняя презентовала iPhone 11 Pro 10 сентября. На ее сайте они стоят от 89,99 тысячи до 121,99 тысячи рублей.

Самый дорогой iPhone 11 Pro, оформленный Caviar, стоил 3 313 200 рублей, был выпущен в одном экземпляре и уже был кем-то куплен.

При отделке модели Universe Diamond были использованы топазы, рубины, бриллианты, золото, фрагмент космического корабля, который покидал пределы орбиты Земли, а также частица Луны. Все это вписано в миниатюру Солнечной системы на корпусе с механическими часами с турбийоном.

Модель Vostok-1 также выпущена в единственном экземпляре. Она все еще доступна для покупки за 2,129 миллиона рублей. Частью ее корпуса является фрагмент космического корабля «Восток», который доставил в космос первого человека — Юрия Гагарина

Частью модели Titanic является подлинный фрагмент корабля «Титаник». Она стоит 437 тысяч, а выпущена тиражом в 10 экземпляров. Часть модели Soyuz, которая стоит 339 тысяч, — фрагмент настоящего космического корабля «Союз».