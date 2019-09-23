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Вышел айфон с частицей корабля Гагарина 

Рамблер 41 минуту назад
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Фото: caviar-phone.ru
В России выпустили iPhone 11 Pro с частицей Луны и космического корабля «Восток». Об этом сообщается на сайте производителя — Caviar.
Среди прочего эта компания занимается отделкой корпусов смартфонов американской корпорации Apple. Последняя презентовала iPhone 11 Pro 10 сентября. На ее сайте они стоят от 89,99 тысячи до 121,99 тысячи рублей.
Самый дорогой iPhone 11 Pro, оформленный Caviar, стоил 3 313 200 рублей, был выпущен в одном экземпляре и уже был кем-то куплен.
При отделке модели Universe Diamond были использованы топазы, рубины, бриллианты, золото, фрагмент космического корабля, который покидал пределы орбиты Земли, а также частица Луны. Все это вписано в миниатюру Солнечной системы на корпусе с механическими часами с турбийоном.
Модель Vostok-1 также выпущена в единственном экземпляре. Она все еще доступна для покупки за 2,129 миллиона рублей. Частью ее корпуса является фрагмент космического корабля «Восток», который доставил в космос первого человека — Юрия Гагарина.
Частью модели Titanic является подлинный фрагмент корабля «Титаник». Она стоит 437 тысяч, а выпущена тиражом в 10 экземпляров. Часть модели Soyuz, которая стоит 339 тысяч, — фрагмент настоящего космического корабля «Союз».
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Наука и техника , Юрий Гагарин , Apple
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