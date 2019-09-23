Российские разработчики выиграли конкурс Google 

Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow. Из более 600 участников конкурса жюри, состоявшее из сотрудников американской корпорации, выбрало пять лучших. Одним из них стала библиотека с открытым исходным кодом для разработки диалоговых систем и чат-ботов DeepPavlov, разработанная командой лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.
TensorFlow — это открытая библиотека для машинного обучения, которая была создана Google для построения и тренировки нейронных сетей. Предназначенная как для исследований, так и для разработки продуктов корпорации библиотека позволяет автоматически анализировать тексты, достигая уровня человеческого восприятия.
Открытая программная библиотека для создания виртуальных ассистентов и анализа текста DeepPavlov построена на TensorFlow и Keras и содержит набор компонентов для работы с текстом на естественном языке. Она является одним из результатов международного проекта iPavlov, который концентрируется на исследованиях в области разговорного искусственного интеллекта.
«Сегодня исследования разговорного искусственного интеллекта и разработки на их основе стремительно проникают в различные области жизни, в том числе в банковские и финансовые услуги. Наша библиотека DeepPavlov включает несколько компонентов на основе TensorFlow, чтобы классифицировать текст, распознавать именованные объекты, отвечать на различные вопросы и для других целей. Результаты для решения многих задач были достигнуты благодаря применению моделей на основе BERT — нейронной сети, использующей метод предварительной подготовки контекстных представлений слов. Она позволяет анализировать целые предложения. Мы рады, что наш проект высоко оценили в компании Google», — подчеркнул сотрудник лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Василий Коновалов.