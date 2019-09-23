Российские разработчики выиграли конкурс Google

Российские исследователи стали победителями конкурса Powered by TF Challenge компании Google на лучший проект в области машинного обучения, который использует библиотеку TensorFlow. Из более 600 участников конкурса жюри, состоявшее из сотрудников американской корпорации, выбрало пять лучших. Одним из них стала библиотека с открытым исходным кодом для разработки диалоговых систем и чат-ботов DeepPavlov, разработанная командой лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Indicator.Ru.

TensorFlow — это открытая библиотека для машинного обучения, которая была создана Google для построения и тренировки нейронных сетей. Предназначенная как для исследований, так и для разработки продуктов корпорации библиотека позволяет автоматически анализировать тексты, достигая уровня человеческого восприятия.

Открытая программная библиотека для создания виртуальных ассистентов и анализа текста DeepPavlov построена на TensorFlow и Keras и содержит набор компонентов для работы с текстом на естественном языке. Она является одним из результатов международного проекта iPavlov, который концентрируется на исследованиях в области разговорного искусственного интеллекта.