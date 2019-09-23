Создан первый в мире дрон-кровельщик

Стало известно, что команда из Мичиганского университета, занимающаяся робототехникой, смогла построить дрон со встроенным гвоздевым пистолетом. Согласно задумке изобретателей, разработанный ими беспилотник должен упросить процесс кровли крыш — теперь человеку не придется лезть на высоту и использовать опасный инструмент в нескольких метрах от земли.

Ученые оснастили вполне стандартный октокоптер DJI S1000 обыкновенным строительным инструментом с углом так называемого «ствола», соответствующим наклону крыши, с которой устройству придется иметь дело. Далее изобретатели написали специальный алгоритм, позволивший беспилотнику летать и стрелять гвоздями без какого-либо вмешательства человека — весь процесс происходит полностью в автономном режиме. Единственным минусом изобретения можно назвать его автономность — на данный момент беспилотник способен проработать от одного заряда не более 10 минут.

По словам инженеров, они обязательно доведут проект до конца. Так, судя по их планам, они заменят инструмент на пневматический пистолет, также в устройство добавят специальный кабель для увеличения автономности, а также систему навигации в пространстве на основе машинного зрения.