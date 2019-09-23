В Англии нашли монеты времён Этельреда Неразумного

В Англии обнаружены монеты времён Этельреда Неразумного

Археолог-любитель обнаружил тайник с 99 хорошо сохранившимися англосаксонскими монетами, датируемыми правлением Этельреда II Неразумного.

Предполагается, что клад с монетами был закопан в Саффолке ( Англия ) 1000 лет назад во время правления англосаксонского монарха Этельреда II. Эксперты считают, что монеты мог закопать кто-то, кто чувствовал себя виновным в каком-нибудь прегрешении в 999 году, так как наступление тысячелетия вызвало страх перед Судным днём. В этом случае монеты могли служить в качестве подношения вместе с обетом святому. После обнаружения клада чиновники из местного совета осмотрели местность и выяснили, что клад был закопан на месте старой церкви. Там же были найдены человеческие кости и ранее неизвестный монетный двор.

Эксперты из Британского музея изучили монеты и подтвердили их подлинность. Клад вернули археологу и официально разрешили продать. Монеты прошли оценку лондонских аукционистов, которые предположили, что они могут стоить более 62 тысяч долларов США. Сам обладатель клада отказался раскрыть какие-либо подробности относительно местонахождения монет, кроме округа, в котором они были найдены.