Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Англии обнаружены монеты времён Этельреда Неразумного 

Naukatv.ru 1 час назад
В Англии нашли монеты времён Этельреда Неразумного
Фото: DNW/BNPS
Археолог-любитель обнаружил тайник с 99 хорошо сохранившимися англосаксонскими монетами, датируемыми правлением Этельреда II Неразумного.
Предполагается, что клад с монетами был закопан в Саффолке (Англия) 1000 лет назад во время правления англосаксонского монарха Этельреда II. Эксперты считают, что монеты мог закопать кто-то, кто чувствовал себя виновным в каком-нибудь прегрешении в 999 году, так как наступление тысячелетия вызвало страх перед Судным днём. В этом случае монеты могли служить в качестве подношения вместе с обетом святому. После обнаружения клада чиновники из местного совета осмотрели местность и выяснили, что клад был закопан на месте старой церкви. Там же были найдены человеческие кости и ранее неизвестный монетный двор.
Эксперты из Британского музея изучили монеты и подтвердили их подлинность. Клад вернули археологу и официально разрешили продать. Монеты прошли оценку лондонских аукционистов, которые предположили, что они могут стоить более 62 тысяч долларов США. Сам обладатель клада отказался раскрыть какие-либо подробности относительно местонахождения монет, кроме округа, в котором они были найдены.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Naukatv.ru: последние новости
Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордных размеров Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордных размеров Новый вид блох назвали в честь хоббита Новый вид блох назвали в честь хоббита Учёные выяснили, что врезалось в Юпитер в прошлом месяце Учёные выяснили, что врезалось в Юпитер в прошлом месяце
Комментарии
Наука и техника , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о частых похолоданиях
Россиян предупредили о частых похолоданиях1
Названы регионы, куда пришло бабье лето
Названы регионы, куда пришло бабье лето
Пилот посадившего в поле А 321 отказался от новой квартиры
Пилот посадившего в поле А 321 отказался от новой квартиры31
Семью «шпиона» Смоленкова объявили в розыск
Семью «шпиона» Смоленкова объявили в розыск8
Украина отказалась от ПАСЕ из-за России
Украина отказалась от ПАСЕ из-за России217
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Россиян предупредили о частых похолоданиях
05:10
Россиян предупредили о частых похолоданиях
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
03:53
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
Шоу-бизнес Статьи
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии
04:42
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии
В мире
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
02:10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Происшествия
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение